Médica explica se fobia de Diego Hypolito pode afetar o coração: 'Exaustão'

Dra. Valéria Braile é graduada em Medicina (CRM 66720 SP) pela Unicamp e possui residência médica em Clínica Geral pela USP e residência especializada em cardiologia no INCOR/USP-SP. É também especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Fellow em Cardiologia no Memorial Hospital de Nova York. Atualmente atua como chefe de cardiologia da Braile Cardio. É chefe de Departamento da Clínica Médica e Diretora Clínica do Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto. Além dessas atividades é membro do Conselho de Administração da empresa Braile Biomédica. Atua ainda como investigadora principal e responsável pelo Centro de Pesquisa Clínica da Braile Cardio, além de consultora de pesquisa clínica da Braile Biomédica.