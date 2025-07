Médica explica riscos em gestação após diagnóstico de doença de Fernanda Keulla: 'Prematuro'

Nos últimos dias, Fernanda Keulla falou sobre o congelamento de seus óvulos após descobrir que a sua doença autoimune rara pode afetar uma futura gestação

No dia 7 de julho, Fernanda Keulla (39) usou suas redes sociais para falar sobre o seu diagnóstico de uma doença autoimune rara. Nos últimos dias, a campeã do BBB 13, diagnosticada com Síndrome de Sjögren, contou que o quadro médico pode impactar o seu desejo de seguir com uma gestação. Com isso, a influenciadora digital congelou os óvulos com a intenção de engravidar depois dos 40 anos.

"Segundo informações dos meus médicos, existem riscos aumentados de algumas complicações durante a gravidez. Portanto, vou precisar ter acompanhamento médico especializado para mim e para o bebê, caso venha a ter, mas de maneira nenhuma torna minha gravidez impossível", disse em entrevista à Quem.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondragón explica que a Síndrome de Sjögren não afeta a fertilidade. Ou seja, uma mulher com esse diagnóstico pode engravidar de forma espontânea, mas, como toda doença autoimune, existem riscos a serem considerados durante a gestação.

"No caso da presença de autoanticorpos (anti-Ro/SSA e anti-La/SSB), pode aumentar as chances de lúpus neonatal e causar alterações no coração fetal, sendo a mais frequente uma alteração do ritmo cardíaco fetal (bloqueio cardíaco congênito), somado a um risco aumentado de aborto, restrição de crescimento do feto e parto prematuro", diz.

"Entre as complicações relacionadas à gestação estão o aborto, restrição do crescimento fetal, lúpus neonatal, parto prematuro, bloqueio cardíaco fetal e aumento do risco de pré-eclâmpsia (hipertensão específica da gestação)", acrescenta.

A ginecologista ainda destaca que há uma série de riscos da Síndrome de Sjögren que não estão atrelados à gestação. "Ressecamento nos olhos que pode levar a infecções oculares ou inclusive lesões de córnea. Boca seca, o que aumenta a chance de cáries, gengivite e alterações na deglutição. Cansaço, dores nos músculos, dores articulares, inflamações de vasos sanguíneos (vasculites), comprometimento pulmonar, alterações renais e alterações neuropáticas como formigamento", finaliza sobre o caso da apresentadora.

