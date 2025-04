Médica explica relato de Florence Pugh sobre congelamento de óvulos: 'Exaustivo'

Aos 29 anos, Florence Pugh, atriz de Adoráveis Mulheres e Viúva Negra, descreveu o processo de congelamento de óvulos como "cansativo e horrível"

Recentemente, Florence Pugh (29), desabafou sobre um novo momento em sua vida pessoal: o congelamento de óvulos. Após ser diagnosticada com endometriose e Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), a atriz decidiu iniciar o processo para preservar a fertilidade. Conhecida por inúmeros papéis de sucesso, como em Adoráveis Mulheres e Viúva Negra, a artista não escondeu sua opinião sobre o momento, descrevendo-o como "cansativo e horrível".

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondragón explica que o relato de Florence Pugh sobre sua percepção a respeito do processo de congelamento de óvulos é algo comum: "Este é um relato muito frequente entre mulheres que estão em processo de inseminação artificial e as que estão querendo congelar seus óvulos".

"Para que seja feita a coleta de óvulos, a mulher deve se submeter a um tratamento hormonal muitas vezes exaustivo com medicações via oral e injeções que estimulam seus ovários e, como consequência, são comuns as queixas de distensão abdominal, inchaço, dor, sonolência, cansaço, modificações intensas de humor, o que torna o processo sofrido e exaustivo", acrescenta.

Há alguns meses, a atriz foi diagnosticada com endometriose e Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), o que poderia dificultar ainda mais suas chances de engravidar futuramente. Para ter mais oportunidades, Florence Pigh decidiu realizou o congelamento de seus óvulos.

"Através deste processo, é possível manter a qualidade dos óvulos, tendo em vista que a qualidade cai com o passar dos anos, e ao congelar óvulos, se consegue aumentar as chances de sucesso em uma futura gestação, assim como reduzir as chances de síndromes", explica a ginecologista.

"O congelamento de óvulos é uma estratégia útil para mulheres com dificuldade de engravidar, mas não é garantia de gravidez, apenas aumenta as chances, especialmente se os óvulos foram congelados jovens. Com o congelamento de óvulos, a paciente consegue preservar óvulos de boa qualidade para uso futuro, tendo em vista que os óvulos envelhecem com o tempo e que a reserva ovariana reduz com o passar da idade, reduzindo assim as taxas de sucesso de gestação", afirma.

Apesar dos diagnósticos, ainda há a possibilidade de a atriz engravidar de forma natural. Com ajuda médica, é possível tratar os quadros: "Tendo em vista que ambas são doenças multifatoriais e dependem do ajuste de muitos parâmetros, muitos deles que dependem do próprio paciente, pode-se dizer que ainda não existe cura definitiva, mas ambas têm tratamento. Com acompanhamento multidisciplinar, médico, nutricionista, educador físico, entre outros, é possível controlar os sintomas, melhorar a qualidade de vida e preservar ou até recuperar a fertilidade".

