Atriz de Êta Mundo Melhor!, Jeniffer Nascimento teve reação alérgica grave em maio do ano passado

Jeniffer Nascimento (31) passou por um susto daqueles em maio de 2024. A atriz, que se prepara para retornar à TV na aguardada continuação da novela Êta Mundo Bom!, intitulada Êta Mundo Melhor, teve uma forte reação alérgica após consumir lagosta em um restaurante no Rio de Janeiro.

Na ocasião, a artista ficou com o rosto inchado e irreconhecível. Tuda a reação teria se manifestado em menos de 20 minutos após o consumo e, além dos sintomas físicos, ela apresentou dificuldade para respirar.

Para entender melhor o que pode ter acontecido com Jeniffer, a CARAS conversou com a médica alergista Dra. Brianna Nicoletti, que explicou como situações como essa podem se desenvolver.

“Sim, dependendo da gravidade da reação, o paciente pode precisar ser internado. Isso ocorre principalmente quando há risco de choque anafilático, dificuldade respiratória ou disseminação da reação por todo o corpo. A internação é necessária para estabilizar o quadro com medicações intravenosas, monitoramento dos sinais vitais e prevenção de complicações. Casos como o da Jeniffer mostram a importância de levar reações alérgicas a sério”, afirma a especialista.

Segundo a Dra. Brianna, o único caminho seguro para quem tem alergia verdadeira a frutos do mar é a restrição total. “Isso inclui moluscos, crustáceos e derivados. É importante aprender a ler rótulos e a identificar nomes técnicos desses ingredientes em cardápios. O acompanhamento com um alergista e um nutricionista é essencial para manter uma alimentação segura, equilibrada e nutritiva, sem riscos de contaminação cruzada”, alerta.

Quando ocorre a alergia?

Em geral, as reações alérgicas alimentares ocorrem logo após o consumo, mas há casos em que o organismo reage de forma tardia, principalmente quando se trata de alergias mediadas por mecanismos não-IgE.

"Essas reações podem surgir horas ou até dias depois da ingestão do alimento, dificultando o reconhecimento do gatilho. No caso de frutos do mar, que são alimentos com alto potencial alergênico, o organismo pode manter um estado inflamatório prolongado, resultando em sintomas que aparecem mais tardiamente", finaliza a médica.