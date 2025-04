Médica explica reabilitação de Mateus, da dupla com Jorge, após cirurgia: 'Em breve poderá'

Em entrevista à CARAS Brasil, Regina Fornari Chueire pontua as etapas de reabilitação que o cantor Mateus, da dupla com Jorge, deve passar

O sertanejo Mateus Liduario (38) pegou os fãs de surpresa ao anunciar que ficará afastado de alguns shows após realizar uma cirurgia de emergência no joelho. O processo de reabilitação é fundamental para o sucesso do procedimento, e, geralmente, é feito em algumas etapas.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica fisiatra Regina Fornari Chueire pontua que não deve demorar para Mateus voltar aos palcos com sua dupla , Jorge (42). Porém, antes de retornar à agenda de shows, será necessário passar por cuidados específicos em cada semana.

"Na primeira e segunda semana, fazer um movimento de flexão e extensão do joelho que pode ser feito de forma passiva, sem forçar essa articulação, dentro do que o paciente consegue movimentar. As muletas devem ser utilizadas e a medida que for liberada, vai dando uma descarga de peso parcial em cima desse membro inferior em que está o joelho operado."

"Ao mesmo tempo, temos que fazer um alongamento dos outros grupos musculares, dos membros inferiores especialmente do lado operado, como glúteos, quadríceps e músculos adutores e abdutores, e também exercícios de contração isométrica. Ou seja, o paciente deitado vai fazendo contração sem fazer o arco do movimento durante o exercício", completa a médica.

"Continuamos fazendo essas outras aplicações de equipamentos para evitar o quadro de dor e também uma drenagem deste membro", diz. "A partir da quarta semana, se estiver tudo bem, pode começar a fazer exercício em bicicleta estacionária, sem carga. Começa com cinco minutos e pode ir, gradativamente, até 20 minutos diários."

"A partir do momento que o paciente está melhor e os exames de imagem mostram uma excelente recuperação, você pode muito bem orientar a retirada progressiva das muletas, uma de cada vez, e uma descarga de peso melhor. Por último, temos que fazer exercícios de propriocepção, que é justamente um elemento da estabilidade articular. Faz alguns exercícios para manutenção do equilíbrio e postura do paciente, que é muito importante."

A médica explica que também é importante fazer exercícios em um meio líquido, como andar na água ou entrar em uma piscina, para que o peso do corpo do paciente seja sustentado e também proporcione uma drenagem, evitando o aparecimento ou piora de edemas.

"Essas cirurgias são muito boas, tem uma técnica avançada. Os programas de reabilitação também. Tenho certeza que, em breve, o Mateus poderá voltar a fazer seus shows, pegar aviões. É só na primeira fase que precisa fazer esse período de repouso", acrescenta.

Nascido em Itumbiara, no Goiás, Mateus faz parte da dupla sertaneja Jorge e Mateus. Considerada uma das maiores duplas do gênero no Brasil, os dois iniciaram a carreira em 2005 e, neste ano, celebram uma turnê especial relembrando os 20 anos de história.

