Médica explica quadro de Bolsonaro e relação com a idade: 'Piorar a situação'

Jair Bolsonaro solicitou autorização para realizar exames médicos; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Sumika Mori avalia o caso

O ex-presidente Jair Bolsonaro (70), que cumpre prisão domiciliar, solicitou autorização para uma saída temporária a fim de realizar exames médicos. Ele busca atendimento por causa de crises frequentes de refluxo e soluços refratários.

"A solicitação decorre do seguimento de tratamento medicamentoso em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde do peticionante [Bolsonaro]", informou o G1.

O que diz a geriatra?

Segundo a Dra. Sumika Mori, médica geriatra que tem doutorado em Ciências Médicas pela USP e coordenadora do Ambulatório de Fragilidade do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo), ela responde sobre este quadro e relação com a idade.

"O refluxo é mais frequente a partir dos 50 anos de idade. Isso se dá principalmente por alguns fatores que são relativos à musculatura do trato gastrointestinal. Ela é diferente da musculatura dos braços das pernas, a gente chama de musculatura lisa, mas mesmo assim ela sofre dos efeitos do tempo também", declara.

Dados que chamam a atenção

A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é comum no Brasil, afetando cerca de 12% a 20% da população urbana, segundo a Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia . A geriatra aponta alguns cuidados.

"Com o passar do tempo também aumenta o uso de alguns medicamentos que podem predispor[o refluxo]. A gente [equipe médica], como cuidado, pode diminuir o consumo de café, chocolate, chás com cafeína. Outra coisa é não comer grandes quantidades para não ficar muito cheio o estômago. Também evitar ingestão de líquidos na refeição e não deitar logo depois de comer. Alimentos mais ácidos, se já tiver um quadro de refluxo também podem piorar a situação", finaliza ao analisar o caso do ex-presidente Bolsonaro.

Saiba mais sobre Jair Bolsonaro

Jair Messias Bolsonaro foi o 38º presidente do Brasil, eleito em 2018. É casado com Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher. Ele é capitão reformado do Exército e também foi vereador pelo Rio de Janeiro (1989) e deputado federal.

