Médica explica quadro de Bolsonaro e relação com a idade: 'Piorar a situação'

Jair Bolsonaro solicitou autorização para realizar exames médicos; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Sumika Mori avalia o caso
O ex-presidente Jair Bolsonaro (70), que cumpre prisão domiciliar, solicitou autorização para uma saída temporária a fim de realizar exames médicos. Ele busca atendimento por causa de crises frequentes de refluxo e soluços refratários.
"A solicitação decorre do seguimento de tratamento medicamentoso em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde do peticionante [Bolsonaro]", informou o G1.
Segundo a Dra. Sumika Mori, médica geriatra que tem doutorado em Ciências Médicas pela USP e coordenadora do Ambulatório de Fragilidade do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo), ela responde sobre este quadro e relação com a idade.
"O refluxo é mais frequente a partir dos 50 anos de idade. Isso se dá principalmente por alguns fatores que são relativos à musculatura do trato gastrointestinal. Ela é diferente da musculatura dos braços das pernas, a gente chama de musculatura lisa, mas mesmo assim ela sofre dos efeitos do tempo também", declara.
A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é comum no Brasil, afetando cerca de 12% a 20% da população urbana, segundo a Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia. A geriatra aponta alguns cuidados.
"Com o passar do tempo também aumenta o uso de alguns medicamentos que podem predispor[o refluxo]. A gente [equipe médica], como cuidado, pode diminuir o consumo de café, chocolate, chás com cafeína. Outra coisa é não comer grandes quantidades para não ficar muito cheio o estômago. Também evitar ingestão de líquidos na refeição e não deitar logo depois de comer. Alimentos mais ácidos, se já tiver um quadro de refluxo também podem piorar a situação", finaliza ao analisar o caso do ex-presidente Bolsonaro.
Jair Messias Bolsonaro foi o 38º presidente do Brasil, eleito em 2018. É casado com Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher. Ele é capitão reformado do Exército e também foi vereador pelo Rio de Janeiro (1989) e deputado federal.
Dra. Sumika Mori é médica geriatra (CRM: 112134), onde atua no Hospital Japonês Santa Cruz. Tem doutorado em Ciências Médicas pela USP. É fundadora da Goki Geriatria, coordenadora do Ambulatório de Fragilidade do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo), certificada em Medicina do Estilo de Vida pelo International Board of Lifestyle Medicine.
CONSEQUÊNCIAS
