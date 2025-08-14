CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médica explica quadro de Bolsonaro e relação com a idade: 'Piorar a situação'
Bem-estar e Saúde / ENTENDA

Médica explica quadro de Bolsonaro e relação com a idade: 'Piorar a situação'

Jair Bolsonaro solicitou autorização para realizar exames médicos; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Sumika Mori avalia o caso

Dra. Sumika Mori
por Dra. Sumika Mori

Publicado em 14/08/2025, às 14h51

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bolsonaro busca atendimento por causa de crises frequentes de refluxo e soluços refratários - Foto: Reprodução/Instagram @jairmessiasbolsonaro
Bolsonaro busca atendimento por causa de crises frequentes de refluxo e soluços refratários - Foto: Reprodução/Instagram @jairmessiasbolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (70), que cumpre prisão domiciliar, solicitou autorização para uma saída temporária a fim de realizar exames médicos. Ele busca atendimento por causa de crises frequentes de refluxo e soluços refratários. 

"A solicitação decorre do seguimento de tratamento medicamentoso em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde do peticionante [Bolsonaro]", informou o G1.

O que diz a geriatra?

Segundo a Dra. Sumika Mori, médica geriatra que tem doutorado em Ciências Médicas pela USP e coordenadora do Ambulatório de Fragilidade do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo), ela responde sobre este quadro e relação com a idade.

"O refluxo é mais frequente a partir dos 50 anos de idade. Isso se dá principalmente por alguns fatores que são relativos à musculatura do trato gastrointestinal. Ela é diferente da musculatura dos braços das pernas, a gente chama de musculatura lisa, mas mesmo assim ela sofre dos efeitos do tempo também", declara.

Dados que chamam a atenção

A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é comum no Brasil, afetando cerca de 12% a 20% da população urbana, segundo a Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia. A geriatra aponta alguns cuidados. 

"Com o passar do tempo também aumenta o uso de alguns medicamentos que podem predispor[o refluxo]. A gente [equipe médica], como cuidado, pode diminuir o consumo de café, chocolate, chás com cafeína. Outra coisa é não comer grandes quantidades para não ficar muito cheio o estômago. Também evitar ingestão de líquidos na refeição e não deitar logo depois de comer. Alimentos mais ácidos, se já tiver um quadro de refluxo também podem piorar a situação", finaliza ao analisar o caso do ex-presidente Bolsonaro. 

Saiba mais sobre Jair Bolsonaro

Jair Messias Bolsonaro foi o 38º presidente do Brasil, eleito em 2018. É casado com Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher. Ele é capitão reformado do Exército e também foi vereador pelo Rio de Janeiro (1989) e deputado federal.

Leia mais: Médica sobre quadro de Bolsonaro: 'Os sinais mais comuns incluem queimação'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO POLÍTICO JAIR BOLSONARO NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Sumika Mori

Dra. Sumika Mori é médica geriatra (CRM: 112134), onde atua no Hospital Japonês Santa Cruz. Tem doutorado em Ciências Médicas pela USP. É fundadora da Goki Geriatria, coordenadora do Ambulatório de Fragilidade do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo), certificada em Medicina do Estilo de Vida pelo International Board of Lifestyle Medicine.

Jair BolsonaroGeriatrarefluxoSoluços

Leia também

ATENÇÃO!

Jair Bolsonaro pede reavaliação médica na justiça - Foto: Reprodução/Instagram

Bolsonaro relata nova crise de saúde após cirurgia e especialista analisa: ‘Consequência’

CONSEQUÊNCIAS

O especialista explicou mais detalhes das consequências do uso indevido de anabolizantes - Reprodução/Instagram

Gizelly Bicalho relembra efeitos após uso de anabolizantes e especialista aponta: 'Irreversíveis'

ALIMENTAÇÃO

Dieta faz sucesso entre famosas como Bruna Marquezine; médico explica - Getty Images

Médico sobre dieta restritiva de Bruna Marquezine: 'Evitar excesso'

INFECÇÃO BACTERIANA AGUDA COM SEPSE

O médico explicou mais detalhes dos cuidados pós-cirúrgicos de Fausto Silva - Reprodução/Band/Renato Pizzutto

Médico analisa cuidados após dois novos transplantes de Faustão: 'Preocupação'

AMOR DE IRMÃS

Bela Gil revelou que se ofereceu para ser barriga solidária da irmã, Preta Gil - Foto: Reprodução/Instagram @belagil

Médica avalia atitude de Bela Gil envolvendo Preta Gil: 'Ato de grande generosidade'

Relato

Mariana Rios - Foto: Reprodução/Instagram

Mariana Rios recorda complicação durante tentativa de engravidar: 'Fui parar no hospital'

Últimas notícias

Bolsonaro busca atendimento por causa de crises frequentes de refluxo e soluços refratáriosMédica explica quadro de Bolsonaro e relação com a idade: 'Piorar a situação'
Arlindo Cruz e Flora CruzFilha de Arlindo Cruz faz tatuagem em homenagem ao cantor; veja a foto
Dieta faz sucesso entre famosas como Bruna Marquezine; médico explicaMédico sobre dieta restritiva de Bruna Marquezine: 'Evitar excesso'
Viih TubeViih Tube revela quantos quilos emagreceu após cirurgias e conta o que a incomodava em seu corpo
A atriz Carolina DieckmmannNumeróloga explica significado de mudança no nome de Carolina Dieckmmann: 'Muita análise'
O médico explicou mais detalhes dos cuidados pós-cirúrgicos de Fausto SilvaMédico analisa cuidados após dois novos transplantes de Faustão: 'Preocupação'
Lucas Guedez e GkayLucas Guedez abre o jogo sobre Gkay: ‘Preferi cortar relações’
Davi BritoCampeão do BBB 24, Davi Brito adquire fazenda e inicia novo empreendimento
Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli fazem festa para a filha, ManuellaQuais foram as lembrancinhas da festa da filha de Ticiane Pinheiro? Família escolheu itens úteis
Carlinhos Maia quer inspirar a próxima geração de comunicadoresCarlinhos Maia sonha em inspirar outros influenciadores: 'Acreditar no seu caminho'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade