Médica explica procedimento que astro de Hollywood realizou: 'Ritmo cardíaco'

Em conversa com a CARAS Brasil, a médica Lívia Sant'Anna explicou sobre procedimento cardíaco que Arnold Schwarzenegger realizou; saiba tudo

O astro de Hollywood, o ator Arnold Schwarzenegger (78) colocou um marcapasso no coração no ano passado e assustou alguns fãs da lenda do cinema. Em conversa com a CARAS Brasil, a médica Lívia Sant'Ana explicou o motivo dele colocar o aparelho e quais as doenças podem ser detecadas com seu auxílio.

Por que colocar o marcapasso?

A cardiologista explica que é indicado o implante do aparelho quando é detectado problemas no ritmo do coração, a bradicardia, ou quando há pausas prolongadas: "Isso acontece quando o sistema elétrico do coração, responsável por gerar e conduzir os impulsos que fazem o órgão bater, não funciona adequadamente. No caso de Arnold Schwarzenegger, ele já passou por cirurgias cardíacas no passado, o que pode ter causado alterações na condução elétrica. Assim, o marcapasso garante que o coração mantenha uma frequência adequada, prevenindo sintomas como tontura, desmaios e cansaço extremo."

O que o aparelho detecta?

A especialista também fala que eles não apenas corrigem o ritmo do coração, como também registram dados importantes para os médicos cardiologistas, como uma "caixa-preta", sendo estes:

Arritmias (batimentos irregulares);

Pausas cardíacas

Episódios de taquicardia (batimentos acelerados);

Outras alterações elétricas que podem exigir ajustes no tratamento

Essas informações são avaliadas pelo cardiologista nas consultas, ajudando a prevenir complicações e a personalizar o acompanhamento.

Como é realizado o implante?

Por fim, a Dra. Lívia explicou que é muito seguro e que é geralemente um procedimento com anestesia local e sedação leve: "É feita uma pequena incisão no tórax. O gerador do marcapasso é colocado sob a pele. Fios finos (eletrodos) são inseridos por uma veia até o coração, onde ficam fixados para transmitir os impulsos elétricos. O processo leva cerca de 1 a 2 horas, e a alta costuma ocorrer no mesmo dia ou no dia seguinte. A recuperação é rápida, com retorno gradual às atividades em poucos dias."

