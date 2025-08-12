Médica explica procedimento que astro de Hollywood realizou: 'Ritmo cardíaco'

Em conversa com a CARAS Brasil, a médica Lívia Sant'Anna explicou sobre procedimento cardíaco que Arnold Schwarzenegger realizou; saiba tudo
O astro de Hollywood, o ator Arnold Schwarzenegger (78) colocou um marcapasso no coração no ano passado e assustou alguns fãs da lenda do cinema. Em conversa com a CARAS Brasil, a médica Lívia Sant'Ana explicou o motivo dele colocar o aparelho e quais as doenças podem ser detecadas com seu auxílio.
A cardiologista explica que é indicado o implante do aparelho quando é detectado problemas no ritmo do coração, a bradicardia, ou quando há pausas prolongadas: "Isso acontece quando o sistema elétrico do coração, responsável por gerar e conduzir os impulsos que fazem o órgão bater, não funciona adequadamente. No caso de Arnold Schwarzenegger, ele já passou por cirurgias cardíacas no passado, o que pode ter causado alterações na condução elétrica. Assim, o marcapasso garante que o coração mantenha uma frequência adequada, prevenindo sintomas como tontura, desmaios e cansaço extremo."
A especialista também fala que eles não apenas corrigem o ritmo do coração, como também registram dados importantes para os médicos cardiologistas, como uma "caixa-preta", sendo estes:
Por fim, a Dra. Lívia explicou que é muito seguro e que é geralemente um procedimento com anestesia local e sedação leve: "É feita uma pequena incisão no tórax. O gerador do marcapasso é colocado sob a pele. Fios finos (eletrodos) são inseridos por uma veia até o coração, onde ficam fixados para transmitir os impulsos elétricos. O processo leva cerca de 1 a 2 horas, e a alta costuma ocorrer no mesmo dia ou no dia seguinte. A recuperação é rápida, com retorno gradual às atividades em poucos dias."
Dra. Lívia Sant’Ana (RQE: 54104/541041)é médica formada pela Universidade São Francisco, com título de especialista em Cardiologia e Ecocardiografia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Pós-graduada em Medicina Integrativa e Nutrologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, oferece uma abordagem que une ciência, escuta e cuidado. Após anos dedicada à medicina diagnóstica, redescobriu no atendimento clínico sua verdadeira missão: acolher o paciente como um todo e promover saúde de forma leve, equilibrada e sem neuras. Atua com foco em bem-estar, hábitos saudáveis e qualidade de vida.
