CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médica explica procedimento que astro de Hollywood realizou: 'Ritmo cardíaco'
Bem-estar e Saúde / CORAÇÃO

Médica explica procedimento que astro de Hollywood realizou: 'Ritmo cardíaco'

Em conversa com a CARAS Brasil, a médica Lívia Sant'Anna explicou sobre procedimento cardíaco que Arnold Schwarzenegger realizou; saiba tudo

Dra. Lívia Sant'Ana e Murilo Rocha
por Dra. Lívia Sant'Ana e Murilo Rocha

Publicado em 12/08/2025, às 14h48

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger colocou aparelho no coração - Reprodução/Instagram

O astro de Hollywood, o ator Arnold Schwarzenegger (78) colocou um marcapasso no coração no ano passado e assustou alguns fãs da lenda do cinema. Em conversa com a CARAS Brasil, a médica Lívia Sant'Ana explicou o motivo dele colocar o aparelho e quais as doenças podem ser detecadas com seu auxílio.

Por que  colocar o marcapasso?

A cardiologista explica que é indicado o implante do aparelho quando é detectado problemas no ritmo do coração, a bradicardia, ou quando há pausas prolongadas: "Isso acontece quando o sistema elétrico do coração, responsável por gerar e conduzir os impulsos que fazem o órgão bater, não funciona adequadamente. No caso de Arnold Schwarzenegger, ele já passou por cirurgias cardíacas no passado, o que pode ter causado alterações na condução elétrica. Assim, o marcapasso garante que o coração mantenha uma frequência adequada, prevenindo sintomas como tontura, desmaios e cansaço extremo."

O que o aparelho detecta?

A especialista também fala que eles não apenas corrigem o ritmo do coração, como também registram dados importantes para os médicos cardiologistas, como uma "caixa-preta", sendo estes:

  • Arritmias (batimentos irregulares);
  • Pausas cardíacas
  • Episódios de taquicardia (batimentos acelerados);
  • Outras alterações elétricas que podem exigir ajustes no tratamento
    Essas informações são avaliadas pelo cardiologista nas consultas, ajudando a prevenir complicações e a personalizar o acompanhamento.

Como é realizado o implante?

Por fim, a Dra. Lívia explicou que é muito seguro e que é geralemente um procedimento com anestesia local e sedação leve: "É feita uma pequena incisão no tórax. O gerador do marcapasso é colocado sob a pele. Fios finos (eletrodos) são inseridos por uma veia até o coração, onde ficam fixados para transmitir os impulsos elétricos. O processo leva cerca de 1 a 2 horas, e a alta costuma ocorrer no mesmo dia ou no dia seguinte. A recuperação é rápida, com retorno gradual às atividades em poucos dias."

Leia também: Médica explica termos do atestado de óbito de Ozzy Osbourne: 'Agrava a situação'

Dra. Lívia Sant'Ana e Murilo Rocha

Dra. Lívia Sant’Ana (RQE: 54104/541041)é médica formada pela Universidade São Francisco, com título de especialista em Cardiologia e Ecocardiografia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Pós-graduada em Medicina Integrativa e Nutrologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, oferece uma abordagem que une ciência, escuta e cuidado. Após anos dedicada à medicina diagnóstica, redescobriu no atendimento clínico sua verdadeira missão: acolher o paciente como um todo e promover saúde de forma leve, equilibrada e sem neuras. Atua com foco em bem-estar, hábitos saudáveis e qualidade de vida.

arnold schwarzeneggercoração

Leia também

Data importante

12 de agosto é Dia do Endocrinologista Pediátrico - Reprodução/Instagram

Dia do Endócrino Pediatra: Médico explica como diagnóstico precoce mudou vida de Messi e José Loreto

LIPO HD

O médico explicou mais detalhes da função do procedimento estético realizado por Lorena Maria - Reprodução/Instagram

Médico faz alerta sobre intervenção cirúrgica de Lorena Maria: 'Não é para emagrecimento'

Tratamento

Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução/Instagram

Jair Bolsonaro relata nova crise e pede para deixar prisão domiciliar; saiba o que ele tem

Entrevista!

Filho de Nadja Haddad contraiu roséola - Foto: Reprodução / Instagram / @deborahrusewphoto

Médica explica doença viral contraída pelo filho de Nadja Haddad: 'Comum'

MITO OU VERDADE?

Calvin Harris anuncia nascimento do primeiro filho com post polêmico no Instagram - Foto: Reprodução/Instagram

DJ Calvin Harris transforma placenta em capsúla e especialista comenta: 'Riscos'

Entenda!

Lore Improta e Léo Santana - Reprodução/Instagram

Sexóloga explica impacto do exemplo de Lore Improta e Léo Santana para a filha: 'Aprende com o que vê'

Últimas notícias

12 de agosto é Dia do Endocrinologista PediátricoDia do Endócrino Pediatra: Médico explica como diagnóstico precoce mudou vida de Messi e José Loreto
O médico explicou mais detalhes da função do procedimento estético realizado por Lorena MariaMédico faz alerta sobre intervenção cirúrgica de Lorena Maria: 'Não é para emagrecimento'
Tarcísio Meira faleceu devido complicações da COVID-19Quatro anos sem Tarcísio Meira: 5 filmes que o ator já atuou
Famosos na gravação do audiovisual de Ivete SangaloVeja os looks dos famosos para a gravação do audiovisual Ivete Clareou
Jair BolsonaroJair Bolsonaro relata nova crise e pede para deixar prisão domiciliar; saiba o que ele tem
TirullipaTirullipa assume erro após traição ser exposta: ‘Pedi perdão’
Filho de Nadja Haddad contraiu roséolaMédica explica doença viral contraída pelo filho de Nadja Haddad: 'Comum'
Zulma (Heloisa Périssé) e Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Estela faz descoberta e ameaça os planos de Zulma
César reage com desprezo ao saber que é pai do bebê de FátimaVale Tudo: César reage com desprezo ao saber que é pai do bebê de Fátima
Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid com a filha, AntonellaApós o parto, filha de Tom Cavalcante exibe decoração e lembrancinhas de maternidade
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade