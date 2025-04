Médica explica procedimento com células-tronco feito por Gabriela Morais: 'Rejuvenescimento'

Ex-Pugliesi, Gabriela Morais investiu em procedimento estético queridinho das famosas

A influenciadora Gabriela Morais, ex-Pugliesi, investiu no 'nanofat grafting', um procedimento estético pouco conhecido do grande público e que utiliza células-tronco extraídas da gordura do paciente para promover o rejuvenescimento. A aplicação foi feita em dezembro de 2024.

CARAS Brasil entrevista a médica dermatologista Dra. Luciana Maluf, sobre a nova tendência entre as famosas que promete trazer elasticidade e firmeza para a pele através da produção de colágeno. O processo envolve aplicação de injeção.

​"A técnica conhecida como nanofat grafting é um procedimento estético que utiliza células-tronco extraídas da gordura do próprio paciente para promover o rejuvenescimento da pele. No caso de Gabriela Morais, a influenciadora realizou a técnica 'nanofat com células-tronco' no rosto, visando suavizar os sinais de envelhecimento, estimular a produção de colágeno e obter um efeito lifting natural", explica.

"O procedimento envolve a coleta de gordura corporal, que contém uma quantidade significativa de células-tronco. Essa gordura é processada para concentrar as células-tronco, que são então reintroduzidas na pele, promovendo a regeneração celular, melhorando a textura da pele e reduzindo rugas. Esse procedimento é realizado por médicos como cirurgiões plásticos e dermatologistas, que tem total conhecimento e expertise na prática realizada", complementa.

A médica destaca a importância de uma avaliação especializada para entender os objetivos do paciente. O 'nanofat grafting' não é recomendado para pessoas com doenças autoimunes ativas ou oncológicas. Pessoas que fazem parte de outros grupos também devem evitá-lo.

"Esse procedimento é indicado principalmente para pessoas que buscam rejuvenescimento facial de forma natural, utilizando as próprias células do corpo. Pessoas com sinais iniciais ou moderados de envelhecimento, pacientes com pele com aspecto cansado ou danificado; e pessoas que já fizeram outros procedimentos, que visam manter ou melhorar os resultados dos tratamentos",

"Mas, existem também as contraindicações, como: pessoas com doenças autoimunes ativas ou com cânceres, gestantes, lactantes, quem não tem gordura suficiente para extração (geralmente magreza extrema) e pacientes com expectativas irreais quanto ao resultado", finaliza sobre o procedimento feito pela influenciadora.