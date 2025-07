Médica explica os fatores que agravaram a doença do ator Welder Rodrigues: 'Aceleram o acúmulo'

Welder Rodrigues precisou operar o coração após diagnóstico grave de entupimento nas artérias coronárias.

O ator Welder Rodrigues (55) precisou passar por uma cirurgia cardíaca de emergência em abril de 2024, após sentir sintomas persistentes, como dor abaixo das costelas. Preocupado, ele procurou atendimento médico e realizou exames detalhados, que detectaram um quadro grave: duas artérias coronárias estavam entupidas.

Na época, os médicos solicitaram uma tomografia e outros exames que confirmaram o diagnóstico de aterosclerose, condição caracterizada pelo acúmulo de placas de gordura nas paredes das artérias, o que dificulta a passagem do sangue e pode levar a complicações sérias, como infarto.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Dra. Cibele Spinelli explica os principais fatores que influenciam no surgimento e agravamento dessa doença. Ao abordar as causas da aterosclerose, a médica aponta que o estilo de vida tem papel determinante no desenvolvimento do problema. Para ela, a alimentação é um dos maiores aliados ou inimigos do coração.

"A alimentação é um dos principais fatores que influenciam o desenvolvimento da aterosclerose. Dietas ricas em gorduras saturadas, alimentos ultraprocessados, açúcar e pobres em fibras aumentam o risco da formação de placas. Já padrões alimentares saudáveis, como a dieta mediterrânea, têm efeito protetor, ajudando a prevenir a inflamação nas artérias."

Apesar de muitos acharem que apenas o colesterol elevado é responsável pelos riscos ao coração, a médica ressalta que há um conjunto de alimentos que atua diretamente na inflamação do organismo e no desequilíbrio intestinal, dois fatores silenciosos que agravam a formação de placas nas artérias.

"Carnes processadas, frituras, margarina, fast food, refrigerantes e produtos ultraprocessados são os maiores vilões. Esses alimentos favorecem o aumento do colesterol LDL (o ‘ruim’), promovem inflamação e causam desequilíbrios na microbiota intestinal, o que contribui para o acúmulo de placas nas artérias", alerta.

Ao falar sobre proteção cardiovascular, a Dra. Brianna destaca que o cardápio do dia a dia pode ser um verdadeiro aliado. Uma dieta rica em ingredientes naturais, frescos e pouco industrializados pode funcionar como um escudo contra os danos causados pela aterosclerose.

"Sim! A dieta mediterrânea é uma das mais estudadas e comprovadas como protetora contra a aterosclerose. Ela prioriza vegetais, frutas, grãos integrais, azeite de oliva, peixes e oleaginosas, com baixo consumo de carnes vermelhas e alimentos industrializados", diz.

Ainda dentro do tema da alimentação, a especialista pontua que nem todo alimento de origem animal deve ser visto como vilão. A chave está no equilíbrio e na frequência com que esses itens aparecem nas refeições e, claro, na qualidade do que se consome.

"Depende da quantidade, da frequência e do contexto da dieta como um todo. O consumo ocasional e equilibrado de ovos e carnes vermelhas magras, dentro de um padrão alimentar saudável, pode ser compatível com a prevenção da aterosclerose. O problema está nos excessos e na má qualidade desses alimentos, como carnes processadas e frituras", conta.

Mas a saúde do coração não depende apenas do que se coloca no prato. De acordo com a médica, outros fatores cotidianos, muitas vezes negligenciados, também têm impacto direto no funcionamento das artérias e na evolução da aterosclerose.

"O sedentarismo, o tabagismo, o estresse crônico e o sono inadequado também são fatores que favorecem o surgimento da doença. Todos esses hábitos interferem no metabolismo, aumentam a inflamação e aceleram o acúmulo de placas nas artérias", finaliza.