Médica explica o que quase ninguém sabe sobre doença sem cura de Malvino Salvador: 'Descobre'

Saiba o que especialista diz sobre doença sem cura de Malvino Salvador

O ator Malvino Salvador (49), conhecido por seus papéis marcantes na televisão brasileira, como nas novelas Fina Estampla e A Dona do Pedaço, surpreendeu fãs e seguidores ao revelar recentemente que foi diagnosticado com hipertensão arterial. O problema acendeu alerta, já que ele sempre foi associado a um estilo de vida ativo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Dra. Cibele Spinelli explicou a importância do diagnóstico precoce e da alimentação no controle da hipertensão, além de destacar os ajustes que agora fazem parte da rotina do ator.

“A hipertensão é uma doença silenciosa. Muitas vezes, o paciente só descobre quando já está em um estágio avançado. Felizmente, no caso do Malvino, o diagnóstico foi precoce, o que possibilita um tratamento mais eficaz, com ênfase na alimentação e no estilo de vida”, comenta.

Alimentos que devem ser evitados

Após o diagnóstico, um dos primeiros passos foi cortar os alimentos que mais contribuem para o descontrole da pressão arterial.

“Embutidos como presunto, salsicha e linguiça, além de enlatados, conservas, temperos prontos, caldos industrializados, fast food, frituras, refrigerantes e congelados prontos, todos são ricos em sódio e/ou gordura. Esses itens devem ser evitados por quem quer manter a pressão sob controle”, alerta a médica.

Esses alimentos são conhecidos por elevar a retenção de líquidos e, consequentemente, pressionar mais o sistema cardiovascular, elevando os riscos de complicações como infarto e AVC.

A mudança na rotina de Malvino também incluiu a introdução de alimentos estratégicos. Segundo Dra. Cibele, a alimentação pode – e deve – atuar como ferramenta terapêutica.