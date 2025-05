Médica explica o que está por trás no tratamento de Isis Valverde no bumbum; entenda

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã plástica Heloise Manfrim ainda reforça que a avaliação médica é fundamental para a indicação precisa do tratamento

Após se casar com o empresário Marcus Buaiz (45), a atriz Isis Valverde (38) realizou procedimento estético no bumbum para redefinir e melhorar a firmeza da pele da região. No Instagram, a artista postou o tratamento com a frase “Cuidando da beleza com a melhor”. Mas o que poucos sabem é que a grande chave para aumentar a firmeza dos glúteos é uma proteína bastante conhecida: o colágeno.

“Embora muitas pessoas associem os tratamentos para estimular colágeno com procedimentos faciais, essa técnica também é utilizada no corpo. No caso dos glúteos, a intenção é dar mais firmeza e tratar a flacidez”, explica a cirurgiã plástica Heloise Manfrim, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em entrevista à CARAS Brasil. “Os tratamentos podem ser injetáveis ou por meio de tecnologias. Quando associados, os resultados são maximizados”, completa a médica.

Segundo a especialista, os bioestimuladores injetáveis, como a hidroxiapatita de cálcio e o ácido poli-L-lático, são injetados no subcutâneo e na derme com o objetivo de promoverem uma reação inflamatória controlada que “acelera” o funcionamento de fibroblastos, células responsáveis pela produção de colágeno.

“O resultado é uma maior firmeza, volume e sustentação do bumbum, com melhora na tensão do plexo fibrosseptal, a estrutura que conecta pele e músculos. Ou seja, a pele fica mais firme e aderida ao músculo. Essas substâncias são absorvíveis e biocompatíveis, com duração de um ano em média”, diz a cirurgiã.

O uso das tecnologias também é indicado. Ainda segundo Heloise, o ultrassom microfocado Ultraformer MPT é eficaz no tratamento de flacidez corporal. “Ele utiliza tecnologia de ultrassom de alta intensidade para tratar as camadas mais profundas da pele e estimular a produção de colágeno e elastina, proporcionando um efeito lifting duradouro e natural. Os resultados são progressivos, com melhorias contínuas ao longo do tempo, à medida que o colágeno é regenerado. Uma grande vantagem é que esse procedimento não exige tempo de recuperação, ou seja, o paciente não precisa se afastar das atividades diárias”, explica.

Já a tecnologia de radiofrequência microagulhada do Morpheus, atua profundamente na pele, estimulando a produção de colágeno e elastina, informa a médica. “Utilizamos tanto em cirurgias quanto em tratamentos isolados. O aparelho conta com microagulhas que perfuram a pele e entregam calor, por meio da radiofrequência, em camadas mais profundas. Com isso, há melhora da flacidez, da qualidade da pele, de cicatrizes, estrias e celulite, deixando a pele mais lisa, firme e com textura uniforme”, conta.

Em alguns casos, a cirurgiã reforça que o estímulo muscular é indicado. Além de exercícios de musculação, tecnologias como CM Slim podem ser usadas. “Esse é um aparelho que utiliza a tecnologia HI-EMT (High Intensity Electromagnetic Muscle Trainer) para estimular os músculos e reduzir gordura localizada. Ele funciona através de um campo eletromagnético que provoca contrações musculares involuntárias, semelhantes a exercícios de alta intensidade”, pontua.

Por fim, Heloise reforça que a avaliação médica é fundamental para a indicação precisa do tratamento, como o da famosa. “Muitas técnicas podem ser associadas. Mas o estímulo de colágeno, por si só, não promove tanto volume. Se essa for a queixa da paciente, outros tratamentos como a lipoenxertia podem funcionar. Por isso a avaliação de um cirurgião plástico é importante”, conclui.

