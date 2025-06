Médica alerta para o diagnóstico da atriz Juliana Paes: 'Requer atenção'

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giovana G. de Paula alerta para o diagnóstico de Juliana Paes e qual a relação do estresse com os sintomas

Juliana Paes (46) revelou ao público que convive com a asma . Inclusive, no ano de 2021, a atriz relembrou à época que fumava cigarro de tabaco e confessou que, por ter problemas respiratórios, sabia que o hábito era prejudicial à sua saúde. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula.

No ano de 2021, Juliana Paes afirmou que tinha medo de pegar Covid-19, durante o auge da pandemia, por conta do seu diagnóstico e falou sobre o antigo hábito de fumar: Eu tenho bronquite, asma e todas essas coisas. Eu não posso ser a pessoa que fuma várias vezes por dia [...] Falava 'Meu Deus, eu vou morrer se pegar Covid-19, que ataca essa área", desabafou durante conversa com Thais Fersoza, no Youtube.

O que diz a especialista sobre os sintomas?

Segundo a Dra. Giovana G. De Paula, que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP), a asma é uma doença inflamatória crônica das vias respiratórias (brônquios), em que essas vias se tornam hiper‑reativas e se estreitam, dificultando a passagem de ar.

"É caracterizada por episódios reversíveis de obstrução das vias aéreas após exposição a gatilhos, variando em intensidade e frequência", aponta. Abaixo, a Dra. Giovana lista os principais sintomas relacionados a asma.

Chiado (sibilos) ao respirar;

Falta de ar ou respiração curta e rápida;

Aperto ou peso no peito;

Tosse — especialmente à noite ou de madrugada;

"Esses sinais frequentemente pioram à noite, de madrugada, ao praticar exercícios ou após exposição a alérgenos, poluição ou mudanças de clima", declara a médica ao falar sobre a tosse em pacientes que apresentam a asma.

Dados que chamam atenção

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que mais de 339 milhões de pessoas tenham asma em todo o mundo. Por isso, a Dra. Giovana G. de Paula chama atenção para os cuidados com este diagnóstico.

"Por afetar diretamente a respiração, requer atenção contínua e controle dos fatores que podem desencadear crises: Identificar e evitar alérgenos comuns (ácaros, pólen, pelos de animais, mofo, poeira). Evitar fumaça de cigarro e ambientes poluídos. Monitorar condições de temperatura e umidade", esclarece.

A médica também fala sobre a relação do estresse com a asma: "Manter o controle emocional, já que estresse e ansiedade podem piorar os sintomas. Além disso, é crucial acompanhar com médico (pneumologista ou clínico geral), fazer exames como espirometria e usar plano de ação personalizado para identificar sinais de agravamento", finaliza a Dra. Giovana G. de Paula.

