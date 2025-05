Médica explica mudança no visual de Fabiano, da dupla com César Menotti: 'É reflexo'

Fabiano, da dupla sertaneja com César Menotti, buscou ajuda de especialista para mudar visual

A internet foi à loucura após o cantor Fabiano, da dupla com César Menotti, surgir com o visual completamente renovado. O artista apareceu mais magro e com os fios redesenhados, arrancando elogios dos fãs.

A mudança aconteceu com o apoio do visagista Juarez Leite, que aplicou o método VQT para valorizar os traços faciais e a personalidade de Fabiano. Além disso, o cantor revelou que perdeu 40 quilos nos últimos dois anos, após mudanças na alimentação, uso de medicamentos e acompanhamento médico.

Em entrevista à CARAS Brasil, a tricologista Dra. Márcia Dertkigil alerta sobre os efeitos de um novo estilo de vida vão muito além da balança. “A saúde capilar é um reflexo do organismo como um todo. Mudanças como perda de peso, alimentação equilibrada e controle do estresse favorecem diretamente a qualidade dos fios, o crescimento capilar e a vitalidade do couro cabeludo”, diz.

A especialista também destaca o impacto da imagem pessoal na autoestima: “Quando o paciente adota um novo corte de cabelo que conversa com a sua personalidade e seu momento de vida, isso pode funcionar como um catalisador de confiança. O cabelo é uma extensão da nossa identidade.”

Ainda de acordo com Dra. Márcia, homens que passam por transformações visuais intensas, como supostamente seria o caso do cantor, costumam buscar também soluções para questões como entradas, rarefação ou fios enfraquecidos.

O cantor sertanejo está em um processo de reeducação alimentar há dois anos, o que tem surtido efeito. Ele conta com o apoio da esposa, Gaby Menotti, que o incentiva e cria receitas saudáveis para ajudá-lo a manter a dieta.

“Hoje temos tecnologias seguras para estimular o crescimento capilar e cuidar do couro cabeludo, como a microinfusão de medicamentos, LED capilar e fórmulas personalizadas. O essencial é procurar um profissional qualificado.”