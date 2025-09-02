CARAS Brasil
Bem-estar e Saúde / Explicação da especialista

Médica explica motivo de Mel Maia ter feito procedimento nas axilas

Mel Maia revela uso de botox nas axilas para tratar hiperidrose e reduzir suor excessivo, especialista explica benefícios e segurança do procedimento

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 12h12

Mel Maia faz procedimento nas axilas
Mel Maia faz procedimento nas axilas - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Mel Maia usou as redes sociais no último domingo, 31, para falar sobre uma insegurança que carrega desde a infância: o suor excessivo nas axilas, conhecido como hiperidrose. Para amenizar o problema, ela recorreu a um procedimento estético: aplicação de botox nas axilas.

O que é a hiperidrose e por que ocorre?

A médica Dra. Fernanda Nichelle, atua exclusivamente na área estética, explicou que a condição da hiperidose se caracteriza pela produção excessiva de suor, mesmo quando o corpo não precisa regular a temperatura. “No caso das axilas, as glândulas sudoríparas ficam hiperativas. As causas mais comuns estão ligadas a fatores genéticos ou alterações no sistema nervoso simpático, responsável por controlar a sudorese. Também podem influenciar questões emocionais ou doenças secundárias, como hormonais e metabólicas”, afirma.

Como o botox ajuda a controlar o suor excessivo

Segundo Dra. Nichelle, a aplicação de botox atua bloqueando temporariamente a liberação da acetilcolina, neurotransmissor que estimula as glândulas sudoríparas. “Ao impedir essa comunicação, as glândulas deixam de produzir suor em excesso. O procedimento é minimamente invasivo, feito com pequenas aplicações nas axilas, e proporciona uma melhora significativa na qualidade de vida”, explica a especialista.

Segurança, idade e efeitos do procedimento

O tratamento é considerado seguro para adultos de diferentes idades. “As únicas contraindicações clássicas são gestantes e pessoas com alergia conhecida à toxina botulínica. Qualquer outra restrição deve ser avaliada individualmente pelo médico durante a consulta”, comenta Dra. Fernanda.

Quanto aos efeitos colaterais, eles geralmente são leves e temporários, como sensibilidade no local, pequenos hematomas ou, raramente, dor de cabeça. Complicações graves são muito incomuns quando o procedimento é realizado por profissionais habilitados.

Duração e necessidade de reaplicação

O efeito do botox para hiperidrose costuma durar entre 4 e 8 meses, variando conforme cada organismo. Após esse período, a transpiração pode retornar gradualmente, sendo necessária a reaplicação para manter os resultados.

Outras alternativas para o suor excessivo

Além do botox, existem opções como antitranspirantes à base de cloreto de alumínio, medicamentos orais, iontoforese e, em casos mais graves, procedimentos cirúrgicos. “A escolha do tratamento depende do grau da hiperidrose e do perfil do paciente”, destaca a médica.

Quando procurar um médico

Dra. Fernanda Nichelle reforça que a hiperidrose deve ser avaliada sempre que o suor intenso atrapalhar atividades diárias, gerar constrangimento social ou afetar a autoestima. “O diagnóstico precoce é essencial, pois existem tratamentos eficazes que devolvem conforto e qualidade de vida”, finaliza.

Com essa decisão, Mel Maia mostra que falar abertamente sobre saúde e bem-estar é um passo importante para reduzir estigmas e buscar soluções que promovam autoestima e qualidade de vida.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

