Médica explica má formação de caçula de Cristiano: 'Compromete oxigenação'

Filho caçula de Cristiano, da dupla com Zé Neto, sofreu com má formação; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Lívia Sant'anna explicou a condição

Em 2023, Cristiano, da dupla com Zé Neto, revelou que o caçula Miguel - atualmente com dois anos - nasceu com uma má formação congênita no coração. A chamada Tetralogia de Fallot atinge um a cada 3600 recém-nascidos e pode ser diagnosticada antes do parto. No caso do filho do cantor e de Paula Vaccari, ele operou com cinco meses. Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Lívia Sant'anna explicou a condição.

O que é a Tetralogia de Fallot?

Segundo a médica, a cardiopatia altera a estrutura do coração e afeta a oxigenação no corpo: "Ela é composta por quatro alterações estruturais: uma comunicação entre os ventrículos (CIV), um estreitamento da válvula pulmonar (estenose pulmonar), uma hipertrofia do ventrículo direito e um desvio da aorta, que passa a receber sangue dos dois ventrículos. Essas alterações comprometem a oxigenação adequada do sangue, podendo causar cianose — aquela coloração arroxeada na pele e nos lábios.”

Como curar a Tetralogia de Fallot?

Atualmente, a única forma de combater esta cardiopatia é uma correção cirúrgica, acrescenta a Dra. Lívia. Porém, ela alerta: “Em alguns casos, especialmente em recém-nascidos muito pequenos ou instáveis, pode-se iniciar com procedimentos paliativos — como a colocação de um shunt — para melhorar temporariamente a oxigenação até que a criança tenha condições de fazer a correção completa. Porém, a cirurgia corretiva é indispensável para que o coração funcione adequadamente a longo prazo.”

Como diagnosticar?

Por fim, a cardiologista acrescenta que o diagnóstico é realizado por via de exames, inclusive alguns que podem ser realizados durante a gestação do feto. Existem sinais que indicam a presença da má formação: “O diagnóstico pode ser feito ainda durante a gestação, por meio do ecocardiograma fetal, que avalia a anatomia do coração do bebê. Após o nascimento, sinais como cianose (lábios e extremidades roxas), dificuldade para ganhar peso, cansaço ao mamar e crises de hipóxia (falta de oxigênio) podem levantar a suspeita. O diagnóstico é confirmado por exames como ecocardiograma transtorácico e, em alguns casos, exames complementares como cateterismo cardíaco.”

