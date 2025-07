Médica explica lesão grave de Gabriel Medina e alerta: 'Cirúrgico'

Gabriel Medina sofreu uma lesão no peitoral e desabafou nas redes sociais; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Regina Chueire alertou sobre o quadro

Gabriel Medinaficou de fora do Mundial de Surfe após uma lesão no peitoral - sofrida pelo atleta logo no início de 2025. Nas redes sociais, ele contou: "(...) sofri uma lesão no peitoral e hoje, pela manhã, passei por um procedimento cirúrgico para iniciar o tratamento dessa lesão. Deu tudo certo e já estamos olhando para o período de recuperação e próximos passos". Em entrevista à CARAS, a Dra.Regina Chueire explicou sobre a lesão e como é realizado o tratamento.

A fisiatra explicou que existem três tipos de lesão muscular: a primeira, apresenta um edema e uma leve perda de função. A segunda apresenta tudo isto de uma forma um pouco mais grave. Já a terceira vem com o espasmo muscular, fraqueza e perda de função e de continuidade muscular, o chamado estiramento que, quando acontece em atletas de elite como Medina, são um pouco mais graves: "Geralmente, os sintomas envolvem uma dor aguda que aparece durante a atividade física. O diagnóstico é feito pelo exame clínico e exames de imagem, que podem ser um ultrassom ou, no caso do atleta de elite, uma ressonância magnética nuclear".

A especialista também pontua que o músculo que Gabriel rompeu é muito próximo ao ombro e tem duas porções: uma próxima da clavícula e outra perto do esterno e do abdominal. A Dra. Regina alerta para este tipo de lesão e o motivo de preocupação: "Ele tem duas funções muito importantes para um atleta do surfe: ele precisa levantar o braço e trazer o ombro mais o braço mais próximo da região do tórax e também na hora é para se equilibrar em cima da prancha e também na hora que ele cai que ele vai nadar e precisa da abraçada é muito importante que ele tem um peitoral forte como todos os atletas têm".

Por que o tratamento foi cirúrgico?

O surfista foi direto para a cirurgia para iniciar o tratamento. A fisiatra explica o motivo da intervenção: "Acredito que foi optado para fazer um tratamento cirúrgico para colocar e posicionar essas fibras musculares de uma maneira correta, para rapidamente começar um programa de reabilitação muscular, que é justamente fazer exercícios para ganhar amplitude, exercícios isométricos de contração muscular sem grande movimentação do ombro e braço e também exercícios livres nessa primeira fase sem carga."

Por fim, a médica acrescenta que existem outros tratamentos que podem ser alinhados após a cirurgia: "Pode-se fazer eletroestimulação com uma orientação do fisiatra e do fisioterapeuta, depois que o cirurgião liberar para esse programa e outra opção também é o uso da técnica de PRP. Como tratamento coadjuvante e que tem sido muito usado, é o PRP, que é uma injeção de um plasma rico em plaquetas. Então você tira o sangue, extrai o sangue do paciente e centrifuga, separa os glóbulos vermelhos, vai sobrar um líquido rico em proteínas e plaquetas, que ajuda na cicatrização. Esse tratamento está sendo muito utilizado nos jogos, nos atletas, porque ele auxilia essa recuperação mais rápida. O PRP tem um potencial de célula-tronco, então ele vai se diferenciar, depois que injeta esse líquido no músculo, ele vai se diferenciar em células musculares, e com isso ajudando mais rápido na cicatrização."



