Médica explica fatores de risco após atriz Mariana Xavier receber diagnóstico: 'Em muitos casos'

Atriz Mariana Xavier recebeu diagnóstico e precisou passar por procedimento para resolver problema

A atriz Mariana Xavier revelou que foi diagnosticada com um cisto sebáceo em fevereiro de 2021. Na época, ela contou que precisou passar por uma cirurgia para retirá-lo das costas devido ao processo inflamatório avançado. “O cisto estava uma teta roxa nas minhas costas”, lamentou.

CARAS Brasil entrevistou a dermatologista Luciana Maluf para entender quais são os fatores de risco do cisto sebáceo e como ele pode afetar, de forma definitiva, o crescimento do cabelo natural caso se desenvolva no couro cabeludo.

“Fatores como pele oleosa, histórico de acne, predisposição genética e traumatismos locais, como espremedura constante ou lesões repetidas, podem aumentar o risco de formação de cistos sebáceos. Homens adultos também parecem ter uma predisposição maior”, afirma.

A médica chama atenção para a forma como o cisto se desenvolve no paciente. Em alguns casos, os danos estéticos podem ser irreversíveis, dependendo do procedimento realizado para tratar essa condição. No entanto, também existe tratamento com medicamentos, que podem ser receitados por um especialista após consulta.

“Na maioria dos casos, o cisto não interfere no crescimento dos fios. Porém, se ele crescer demais, causar inflamações repetidas ou for removido cirurgicamente de forma extensa, pode sim haver uma pequena área de rarefação pela cicatriz da cirurgia no local e consequente falha capilar devido à destruição do folículo. Felizmente, isso é raro quando o procedimento é feito por um dermatologista experiente. O couro cabeludo tem excelente vascularização e, em muitos casos, o crescimento capilar ao redor se mantém preservado”, diz.

“O tratamento pode variar de acordo com o tamanho e o quadro clínico do cisto. Se ele estiver inflamado ou infeccionado, iniciamos com antibióticos e anti-inflamatórios. Após a resolução da inflamação, uma cirurgia pequena, em geral, pode ser feita em consultório dermatológico, com anestesia local. É um procedimento relativamente simples. A retirada completa da cápsula é essencial para evitar que o cisto retorne. Se o cisto for grande, o procedimento deverá ser feito em hospital”, finaliza a médica após explicar o diagnóstico da atriz.