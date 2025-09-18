Médica explica energia de Iggy Pop no palco aos 78: ‘Jamais vai ser impeditiva’

O tempo passa, mas para Iggy Pop ele parece não pesar. Aos 78 anos, o lendário padrinho do punk mostrou no festival The Town, em São Paulo, que continua com a mesma energia visceral de décadas atrás. O show, que aconteceu em um dia dedicado ao punk, reuniu nomes como Green Day e Sex Pistols, e deixou claro que o cantor segue sendo uma figura essencial e atemporal na história do rock.

Com sua presença de palco explosiva, Iggy Pop reafirmou que idade é apenas um número. Mas afinal, o que explica tamanha vitalidade em uma fase da vida em que muitos já estão aposentados? Para entender melhor, a CARAS Brasil ouviu a geriatra Roberta França, que analisou o fenômeno.

É comum tanta energia aos 78 anos?

“Tem se tornado cada vez mais comum uma pessoa de 78 anos demonstrar energia, vitalidade e manter um desempenho extraordinário na função que sempre exerceu. Até porque isso também é uma novidade. Falo que envelhecer é a coisa mais moderna que existe”, diz a geriatra.

“A gente há 30, 40 anos atrás, uma pessoa de 55, 60 anos era a vó Benta, que ficava sentada numa cadeirinha de balanço fazendo tricô, crochê e brincando com os netinhos. Hoje, esse estereótipo da vó Benta, você precisa ter 90, 100 anos”, explica.

“Antes disso, é muito difícil você encontrar um idoso que vai ter esse perfil de comportamento e até de aparência. Então, isso só tem demonstrado o quanto a idade cada vez mais é apenas um número e que de forma nenhuma esse número é um limitador da sua capacidade de executar qualquer tipo de tarefa”, completa.

“Se você tem vontade, se você se prepara para isso, porque é importante o preparo que ele tem que fazer da voz, do corpo, para manter aquela vitalidade toda no palco. Mas a idade jamais vai ser impeditiva e cada vez mais esses grandes artistas estão provando que isso é absolutamente possível“, afirma a especialista.

O papel do propósito no envelhecimento saudável

De acordo com Roberta França, o segredo não está apenas no físico, mas também no propósito de vida.

“O que mais percebo nesses artistas, cantores, atores que trabalham, que estão cada vez mais longevos nas suas artes, é o propósito”, destaca.

“Quando a gente tem propósito de vida, quando a gente olha para frente e enxerga ainda caminho, trajetória, oportunidade e possibilidades, a idade não é um limitador. Você não fica pensando quantos anos ainda te restam. Mas sim o quanto de tempo você tem para fazer as coisas que você deseja”, diz a geriatra.

“Isso faz toda a diferença. Contribui imensamente para manter-se ativo, para manter-se atuante, com a saúde mental em dia, entendendo que a idade não é uma sentença. E isso, com certeza, modifica até o seu status de saúde“, reforça.

Atividades intensas: risco ou benefício na terceira idade?

Segundo a especialista, o limite não é a idade, mas sim a condição individual.

“Nenhuma atividade é considerada intensa demais, inadequada ou perigosa para a terceira idade”, explica Roberta França.

“O que existem são as limitações individuais que precisam ser respeitadas. Isso é algo muito importante. Não adianta se você, por exemplo, nunca fez uma corrida, querer de repente correr uma maratona. Isso necessita de uma série de preparo, de tempo para que você alcance esse objetivo”, orienta.

“Então, toda e qualquer atividade, ela não tem dependência da idade, e sim da capacidade que você tem física naquele momento de realizar aquela tarefa”, afirma.

“Se você tem um condicionamento físico adequado, se você está com a sua saúde física, com a sua pressão em dia, com a sua glicose em dia, com o seu colesterol em dia, se não há nenhum impeditivo clínico para que você execute uma atividade, a idade certamente não será um limitador”, conclui a médica.

