Médica explica e dá dicas de cuidados sobre doença incurável de Beyoncé

Beyoncé tem uma doença incurável e em conversa com a CARAS, a Dra. Luciana Maluf explica e dá dicas de como lidar com a condição

A estrela da música Beyoncé sofre de uma doença incurável e revelou isto no final de 2024. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Luciana Maluf explicou como ocorre a condição e deu cinco dicas de como lidar com a psoríase.

A doença afeta pele e também couro cabeludo, sendo inflamatória e crônica e de origem autoimune, ou seja, o sistema imunológico do indivíduo funciona de forma desregulada e acelera a renovação das células de pele, como explicou a dermatologista: "O resultado são aquelas placas espessas, avermelhadas e descamativas, que costumam surgir principalmente nos cotovelos, joelhos, couro cabeludo e região lombar — mas podem aparecer em qualquer parte do corpo", revela.

A médica também faz um reforço e alerta que a psoríase não é contagiosa e tem forte influência de fatores externos: "Ela tem, sim, um forte componente genético, mas também sofre influência de fatores externos como estresse, infecções, traumas na pele, uso de alguns medicamentos e até mudanças climáticas. E, veja só: até personalidades como a Beyoncé já falaram sobre a importância de quebrar tabus em torno das doenças de pele, o que é fundamental para combater o preconceito e a desinformação.", pontua.

Como é o tratamento da psoríase?

Tratando-se de uma doença que não tem cura, a especialista aponta que há diversos tratamentos eficazes no combate dela, envolvendo controle completo de lesões e focando na qualidade de vida do paciente: "Nos casos mais leves, costumamos indicar cremes específicos com ativos como corticoides, derivados de vitamina D ou ácido salicílico. Já nas formas moderadas a graves, lançamos mão de terapias mais robustas, como imunossupressores, fototerapia ou os modernos medicamentos biológicos, que atuam diretamente nos mecanismos da inflamação com alta eficácia e segurança. Hoje, felizmente, muitos pacientes conseguem viver sem nenhuma manifestação aparente da doença por longos períodos". Abaixo, a Dra. Luciana Maluf aponta cinco dicas para lidar com a psoríase:

Controle do estresse: "O emocional tem um impacto direto nas crises. Técnicas de relaxamento, terapia e atividades prazerosas fazem diferença"; Hidrate muito a pele: "A pele com psoríase é mais seca e sensível. Use hidratantes potentes, de preferência os indicados pelo dermatologista, diariamente"; Evite traumas na pele: "Cortes, arranhões, tatuagens ou qualquer agressão física podem desencadear novas lesões, um fenômeno chamado Koebner"; Alimentação equilibrada e controle do peso: "Estudos mostram que a obesidade e dietas ricas em ultraprocessados podem piorar a inflamação"; Acompanhamento médico constante: "A psoríase é uma condição que exige tratamento contínuo. Nunca abandone o acompanhamento com seu dermatologista."

