  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médica explica doença viral contraída pelo filho de Nadja Haddad: 'Comum'
Bem-estar e Saúde / Entrevista!

Médica explica doença viral contraída pelo filho de Nadja Haddad: 'Comum'

Filho de Nadja Haddad contraiu doença viral muito comum na infância e pediatra explica quais são sintomas, riscos e tratamento

Nataly Paschoal - com informações da Dra. Vanessa Saucedo (CRM 200.578)
por Nataly Paschoal - com informações da Dra. Vanessa Saucedo (CRM 200.578)
[email protected]

Publicado em 12/08/2025, às 13h55

Filho de Nadja Haddad contraiu roséola
Filho de Nadja Haddad contraiu roséola - Foto: Reprodução / Instagram / @deborahrusewphoto

O filho da apresentadora Nadja Haddad com Danilo Joan, José, de um ano, está com roséola, uma doença viral muito comum na infância. Em entrevista para a CARAS Digital, a pediatra Vanessa Saucedo explicou o que é a enfermidade, como é causada, os sintomas, o tratamento e ainda esclareceu se ela apresenta riscos para as crianças.

O que é roséola e quais os sintomas?

Segundo a especialista, a enfermidade, também conhecida como exantema súbito é uma infecção viral bastante comum na primeira fase da vida e é ocasionada pelo vírus da herpes humano tipo 6 e raramente pelo 7. Vanessa Saucedo então apontou quais são os sintomas que a doença apresenta.

"Ela provoca febre alta por alguns dias e, depois que a febre cessa surgem manchas avermelhadas na pele (“exantema”) que somem sozinhas em pouco tempo, de forma espontânea", apontou.

A doutora ainda acrescentou: "O quadro típico começa com febre alta súbita, que pode chegar a 39–40°C e durar de três a cinco dias. Durante esse período, a criança pode ficar irritada, com diminuição do apetite, leve coriza ou gânglios aumentados no pescoço. Quando a febre desaparece de forma abrupta, surgem manchas rosadas na pele do tronco, pescoço e rosto, que normalmente não coçam e desaparecem em até três dias".

Como se contrai roséola?

"A transmissão acontece pelo contato com a saliva ou secreções respiratórias de pessoas infectadas, mesmo que elas não apresentem sintomas. É muito fácil a transmissão entre crianças, especialmente em creches e ambientes fechados. O período de incubação costuma ser de 5 a 15 dias", explicou a pediatra.

Qual é o tratamento para roséola?

"Não existe tratamento específico contra o vírus, o manejo é apenas para aliviar os sintomas. O principal é manter a criança confortável, hidratada e usar medicamentos para controlar a febre, sempre conforme orientação médica. Na maioria dos casos, a doença evolui bem sem necessidade de internação", falou Vanessa Saucedo. ⸻

É uma doença que é preciso se preocupar? Quais os riscos?

Ao contar que o filho está com a doença, Nadja Haddad acalmou os fãs e comentou que está tudo bem, inclusive, ela comentou que não há motivos para preocupação e que só está tomando os cuidados para amenizar os sintomas.

A pediatra Vanessa Sauce então explicou sobre a enfermidade não apresentar realmente grandes riscos, mas alertou: "A roséola costume ser benigna e auto-limitada. O maior cuidado é com a febre alta, que em alguns casos pode provocar convulsões febris. Complicações mais graves são extremamente raras, ocorrendo principalmente em crianças com imunidade baixa, como meningite ou encefalite". ⸻

Por que a roséola é muito comum em bebês? Dá em adultos?

"É comum em bebês entre 6 meses e 2 anos porque, nessa fase, eles começam a perder a proteção dos anticorpos maternos e ainda não tiveram contato com o vírus para desenvolver imunidade. Adultos raramente apresentam roséola, pois a maioria ja teve contato prévio com o vírus na infância e já apresentam anticorpos contra a doença", esclareceu a médica.

Nadja Haddad perdeu um dos filhos gêmeos

A apresentadora Nadja Haddad gravou um relato comovente sobre como foi se despedir do filho Antônio, que morreu poucos dias depois do nascimento prematuro. Em um relato no canal Voz das Mães, a estrela relembrou a dor de ver o filho morrer em seus braços e como foi se despedir dele no necrotério.

Haddad contou que não consegue definir o que sentiu na hora em que o filho faleceu. "O Antônio partiu no meu colo. Eu não sei dar nome para o que eu senti. Mas eu garanto que é a dor mais dilacerante que alguém pode sentir”, afirmou.

Então, ela lembrou quando se despediu do bebê no necrotério. "E a pior sensação que eu tive foi quando eu fui vê-lo. Eu fui a última a visitar. E eu pensei: Meu Deus, eu sonhava em ver meu filho no berçário. E eu estou indo ver meu filho no necrotério. E eu lembro tanto daquela sala escrito: necrotério. Eu não conseguia andar, eu estava na cadeira de rodas. E eu comecei a gritar de novo e eu queria ir embora, eu queria sair dali”, comentou, entre lágrimas.

Por fim, a comunicadora falou que sua vida tem sido de desafios nos últimos tempos. "Esse ano, o Dia das Mães cai exatamente no dia em que o meu bebê foi embora. Ano passado, o Dia das Mães foi no dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe tem Alzheimer, então ela nem entendi o que estava acontecendo. Então, para mim, tem sido o tempo inteiro uma luta, sabe? Um desafio muito grande. E que é só Deus mesmo para poder sustentar, acolher e dar força”, refletiu.

Vale lembrar que Nadja Haddad deu à luz gêmeos em 2024, José e Antônio, que nasceram prematuros aos 6 meses de gestação. O bebê Antônio morreu em meados de maio de 2024, poucas semanas depois do nascimento. Enquanto isso, o bebê José ficou internado por quase sete meses e recebeu alta hospitalar no final de 2024. Ele já completou um ano de idade e está se desenvolvendo a cada dia para se recuperar da prematuridade.

Leia também: Nadja Haddad mostra as primeiras fotos da festa de 1 ano do filho, José

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

