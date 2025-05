Médica explica doença que atingiu Helô Pinheiro: 'Favorecem o desequilíbrio'

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica integrativa Olívia Grimaldi também comenta aumento dos casos de câncer na tireoide, que atingiu Helô Pinheiro

Maio é o mês de conscientização sobre a tireoide e, pensando nisso, a CARAS Brasil conversou com a médica integrativa Olívia Grimaldi para entender mais informações acerca do câncer que acomete a região. O diagnóstico já surgiu em algumas celebridades brasileiras, como a eterna musa da canção Garota de Ipanema, Helô Pinheiro (81).

A especialista em medicina funcional integrativa explica que a doença que atingiu Helô Pinheiro teve um aumento em seus diagnósticos nos últimos anos . Ela diz que, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil registrou 4.820 novos casos da doença em 2022, sendo 4.060 em mulheres e 760 em homens.

"O aumento nos diagnósticos se deve, em parte, ao maior uso de ultrassonografias, que detectam nódulos pequenos. Mas também estamos vivendo uma soma de fatores modernos que favorecem o desequilíbrio da tireoide: estresse crônico, obesidade, desequilíbrios hormonais e exposição a substâncias químicas que desregulam o sistema endócrino", explica.

Apesar de ser comum, o tumor ainda é pouco falado fora do meio médico, o que pode impactar no diagnóstico precoce. Além disso, também é importante alertar para os homens que, apesar de menos comum, o câncer pode ser mais agressivo.

"Nos homens, o diagnóstico costuma ocorrer mais tarde, em parte por uma cultura que ainda associa tireoide a uma doença feminina. Isso atrasa o tratamento e pode piorar o prognóstico", completa Grimaldi. Ela acrescenta que o perfil hormonal masculino também pode influenciar a evolução tumoral, embora essa relação ainda esteja em investigação.

RELEMBRE O DIAGNÓSTICO DE HELÔ PINHEIRO

A jornalista, mãe de Ticiane Pinheiro (48), descobriu o câncer na tireoide em julho de 2021. Antes do diagnóstico, ela estava sentindo ondas de calor, e, por isso, procurou um médico ginecologista para entender. Após exames de ultrassom, ela descobriu um carcinoma linfático.

No mesmo mês, a eterna Garota de Ipanema foi submetida a uma cirurgia para remoção do nódulo e, em setembro, iniciou tratamento com injeções e iodoterapia. À época, ela reforçou a importância dos cuidados da equipe médica, e também para os cuidados em relação à saúde mental.

