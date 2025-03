Médica explica doença pulmonar de João Gordo: 'Não tem cura'

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica pneumologista Maria Cecília Maiorano explica o diagnóstico de João Gordo e explica seus principais sintomas

O apresentador João Gordo(60), conhecido pelo trabalho na MTV Brasil e na banda Ratos de Porão, revelou em 2022 o diagnóstico de DPOC. A doença, que atinge os pulmões, não tem cura e, caso não seja tratada corretamente, pode se agravar.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que o quadro que atinge João Gordo significa Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica . "A condição dificulta a respiração e piora progressivamente. Na maioria dos casos, é causada pelo tabagismo. Não tem cura, mas o tratamento pode controlar os sintomas e retardar a progressão da doença."

A especialista diz que, quando causada pelo tabagismo, a doença surge porque a fumaça do cigarro danifica os pulmões ao longo dos anos. "Esse dano ocorre sob a forma de enfisema pulmonar que é a destruição dos alvéolos (estruturas responsáveis pela penetração do oxigênio no sangue), tornando a respiração ineficaz."

"Outra forma de acometimento do sistema respiratório é a bronquite crônica, uma inflamação dos brônquios, que estreita as vias aéreas e dificulta a passagem do ar", acrescenta. "Quando avançada, a DPOC pode comprometer todo o funcionamento do organismo, impactando a qualidade de vida do paciente."

ENTENDA OS PRINCIPAIS SINTOMAS DA DPOC

Maria Cecília Maiorano explica que os sintomas da doença podem variar de acordo com sua intensidade, porém, existem alguns que acontecem mais comumente entre seus pacientes. Confira abaixo:

Falta de ar;

Tosse crônica;

Produção de catarro.

"Inicialmente, a dificuldade para respirar aparece apenas durante atividades físicas mais intensas, mas, com a progressão da doença, pode surgir até mesmo em repouso. Muitas pessoas demoram a procurar ajuda porque acreditam que esses sintomas são 'normais' para fumantes. No entanto, o diagnóstico precoce é fundamental para garantir um melhor controle da doença e evitar sua progressão."

