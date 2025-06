Médica explica doença de Ronaldo Fenômeno: 'Tudo no corpo desacelera'

Grande jogador de futebol, Ronaldo Fenômeno revelou conviver com uma doença quando anunciou sua aposentadoria, em 2011; entenda mais a seguir

Considerado um dos maiores jogadores brasileiros de futebol, Ronaldo Nazário (48), o Fenômeno, revelou que recebeu o diagnóstico de hipotireoidismo. O anúncio da doença foi feito publicamente em 2011, quando ele decidiu se aposentar dos gramados, e chamou atenção para o quadro que, muitas vezes, pode passar despercebido.

Para entender melhor sobre o hipotireoidismo, a CARAS Brasil conversou com a médica integrativa Olívia Grimaldi. A especialista explica que a glândula da tireoide produz hormônios que regulam o metabolismo e, quando ela está desajustada, pode provocar doenças como a que Ronaldo Fenômeno enfrentou .

"Quando ela está mais lenta é chamado de hipotireoidismo, quando tudo no corpo desacelera. A pessoa se sente mais cansada, ganha peso, sente frio, tem intestino preso e desânimo", aponta. No caso do jogador de futebol, a doença foi descoberta em 2007, durante sua passagem pelo clube italiano Milan, também motivada pelo aumento de seu peso corporal.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença é considerada comum, atingindo cerca de 200 milhões de pessoas ao redor do mundo. Apesar de afetar mais mulheres e pessoas mais velhas, o quadro também pode surgir para homens e jovens.

Por isso, Grimaldi reforça a importância dos cuidados preventivos e do acompanhamento médico, independente da idade, para que o quadro possa ser identificado e tratado da melhor maneira possível. À época de seu diagnóstico, por exemplo, Ronaldo precisou da reposição hormonal de levotiroxina, um tratamento comum para o quadro, e acompanhamento médico.

Porém, a especialista assegura que apenas o tratamento medicamentoso pode não ser totalmente satisfatório. "A condição precisa de cuidado individualizado, que envolva não só remédio, mas alimentação, suplementação, sono, intestino e, muitas vezes, um suporte emocional."

