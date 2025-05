Médica explica doença de Joelma e alerta: 'Saúde íntima é coisa séria'

Dra. Carolina dos Santos Lázari é médica assessora para análises clínicas em Infectologia do Grupo Fleury e médica chefe da Seção de Biologia Molecular da Divisão de Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tem experiência clínica como infectologista da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP com ênfase em diagnóstico laboratorial das doenças infecciosas, infecções virais, arboviroses, infecções em transplantes. Atua na área de Educação Médica. É patologista clínica e médica laboratorial, membro da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML). CRM 111012/SP.