Médica explica dieta de Angélica e revela cuidados: 'É essencial'

Tendência entre famosos, dieta feita por Angélica promete unir o melhor de dois mundos para proporcionar saúde

A apresentadora Angélica (51) revelou recentemente que segue a dieta pescetariana, estilo alimentar que combina uma base rica em vegetais com o consumo de peixes e frutos do mar. A escolha, segundo ela, está ligada tanto à saúde quanto à preocupação com o meio ambiente — dois temas que vêm ganhando cada vez mais espaço entre os famosos e influenciadores.

Para entender melhor essa tendência e seus impactos no corpo e na saúde, CARAS Brasil conversa com a médica nutróloga Cibelle Spinelli, que explica por que a dieta pescetariana tem conquistado tantas celebridades. “Ela une o melhor dos dois mundos: a leveza e os benefícios dos vegetais com o aporte de proteínas magras e ômega-3 dos peixes, um nutriente essencial para o cérebro e a saúde cardiovascular”, afirma.

Além de ser considerada mais equilibrada, a dieta também pode contribuir para a prevenção de doenças. “Estudos mostram que o padrão alimentar pescetariano está associado a uma menor incidência de certos tipos de câncer e a uma melhor qualidade nutricional da dieta como um todo”, destaca a médica.

A preocupação ambiental também pesa na escolha. “Ao reduzir ou eliminar o consumo de carne vermelha, há uma diminuição significativa do impacto ambiental, com menor emissão de gases poluentes e menor demanda por recursos naturais”, comenta Cibelle.

Mas ela alerta: apesar de ser uma dieta com muitos benefícios, é preciso atenção à procedência dos alimentos. “Peixes grandes como o atum e o peixe-espada podem conter metais pesados, como o mercúrio, e o consumo frequente pode ser prejudicial à saúde. Já os peixes de criadouro podem ter um teor menor de ômega-3 ou conter resíduos de antibióticos, dependendo da forma como foram criados”, explica.

Para aproveitar ao máximo os benefícios desse estilo alimentar, a recomendação da especialista é apostar na variedade. “Prefira peixes menores como sardinha, tilápia, anchova e salmão selvagem, e busque sempre fornecedores confiáveis. Assim, a dieta pescetariana se torna não só saudável, mas também segura”, completa.