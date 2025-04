Médica explica diagnóstico que atingiu Wesley Safadão: 'Quadro neurológico'

Em entrevista à CARAS Brasil, a fisiatra Regina Fornari Chueire explica o que é uma hérnia de disco extrusa, quadro que já atingiu Wesley Safadão

Em julho de 2022, Wesley Safadão (36) sofreu com uma hérnia de disco extrusa entre as vértebras L3 e L4, e precisou passar por uma cirurgia. O diagnóstico foi feito após o cantor buscar um médico por sentir dores agudas nas costas e dormência nas pernas.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica fisiatra Regina Fornari Chueire explica o diagnóstico que atingiu Wesley Safadão . "Quando a hérnia de disco é extrusa todo o material do disco intervertrebal comprime a raiz nervosa."

No caso do artista musical, a hérnia de disco extrusa foi causada por uma alteração anatômica porque Safadão possuía uma vértebra a mais entre as regiões lombar e sacral. O quadro o predispõe a esse tipo de problema, que pode ter alguns sintomas, como aponta Chueire.

"Dá um quadro neurológico como anestesia, perda de força, abolição de reflexos e uma dor aguda muito forte, e é incurável com os remédios, é necessário a cirurgia, feita por neurocirurgião ou cirurgiões ortopédicos experientes", explica a especialista.

À época, o artista travou a coluna em junho, enquanto fazia um show na cidade de Assú, no Rio Grande do Norte, como parte da agenda de São João. "Uma dor inexplicável, inegociável, só quem tem hérnia de disco, uma hérnia extrusa, como é o meu caso, pode sentir e imaginar a dor que é, que até para respirar dói demais", contou.

A médica acrescenta que, após os casos que precisam de cirurgia e da reabilitação, os pacientes voltam à rotina normalmente. "Leva uma vida normal. Deve fazer reabilitação, fisioterapia e ter esses cuidados posturais, para que o quadro não piore e acabe precisando de uma cirurgia reparadora."

