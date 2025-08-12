CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médica explica diagnóstico do filho de Nadja Haddad: 'Não existe um remédio'
Bem-estar e Saúde / ENTENDA

Médica explica diagnóstico do filho de Nadja Haddad: 'Não existe um remédio'

Nadja Haddad revelou que o filho está com uma doença viral; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Renata Castro explica o quadro

Dra. Renata Castro
por Dra. Renata Castro

Publicado em 12/08/2025, às 19h25

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Nadja Haddad revelou que o filho recebeu o diagnóstico de roséola - Foto: Divulgação/SBT
Nadja Haddad revelou que o filho recebeu o diagnóstico de roséola - Foto: Divulgação/SBT

A apresentadora Nadja Haddad (44) compartilhou nesta terça-feira, 12, em seus stories na rede social que seu filho e do político Danilo JoanJosé, de um ano, está com uma doença viral. O pequeno recebeu o diagnóstico de roséola, uma doença viral muito comum na infância. 

O que diz a pediatra?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Renata Castro, médica pediatra e neonatologista com graduação e residência médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ela explica. 

"A roséola, também chamada de exantema súbito, é uma infecção viral causada principalmente pelo herpesvírus humano tipo 6 (HHV-6) e, com menor frequência, pelo tipo 7 (HHV-7). É uma doença muito comum na infância, especialmente entre 6 meses e 2 anos", declara.

Qual o tratamento?

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a maioria das crianças entra em contato com esse vírus até os 3 anos de idade. A pediatra afirma que não existe um remédio específico para roséola, mas reforça que os cuidados são mais de suporte, já que a maioria dos casos costuma evoluir bem. 

  •  Hidratação adequada;
  • Antipiréticos (como paracetamol ou ibuprofeno) para aliviar a febre e o desconforto;
  • Roupas leves;
  • Se necessário, banhos mornos para ajudar a controlar a temperatura;
  • Nunca usar aspirina em crianças, pelo risco de síndrome de Reye

"Não existe um remédio específico para eliminar o vírus. A doença é autolimitada, ou seja, melhora sozinha na maioria dos casos, e complicações são raras em crianças saudáveis. A roséola costuma assustar pela febre alta, mas, na maioria das vezes, tem evolução benigna", diz.

Quem é Nadja Haddad?

Nadja Haddad é jornalista e apresentadora de televisão, ela ganhou ainda mais reconhecimento após comandar o programa Bake Off Brasil, no SBT. A comunicadora é casada com o político Danilo Joanque já ocupou o cargo de prefeito de Cajamar. 

Leia mais: Médica explica doença viral contraída pelo filho de Nadja Haddad: 'Comum'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA APRESENTADORA NADJA HADDAD NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Renata Castro

Renata Castro é médica Pediatra e Neonatologista (CRM-SP: 126380 | RQE: 120532) com graduação e Residência Médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Título de especialista em Pediatria e Neonatologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Atua em Terapia Intensiva Neonatal e tem ampla experiência em salas de parto de alto e baixo risco. Consultas em Puericultura com ênfase em desenvolvimento infantil e estilo de vida saudável.

filhonadja haddadPediatraroséola

Leia também

ENTENDA

Thais Carla realizou a cirurgia bariátrica em abril - Foto: Reprodução/Instagram

Thais Carla desabafa após cirurgia e médica aponta: 'Bariátrica também tem riscos'

Entenda!

Faustão tem 75 anos - Reprodução/Instagram

Faustão enfrenta transplantes em sequência e médico explica: 'O corpo inteiro sente o impacto'

CORAÇÃO

Arnold Schwarzenegger colocou aparelho no coração - Reprodução/Instagram

Médica explica procedimento que astro de Hollywood realizou: 'Ritmo cardíaco'

Data importante

12 de agosto é Dia do Endocrinologista Pediátrico - Reprodução/Instagram

Dia do Endócrino Pediatra: Médico explica como diagnóstico precoce mudou vida de Messi e José Loreto

LIPO HD

O médico explicou mais detalhes da função do procedimento estético realizado por Lorena Maria - Reprodução/Instagram

Médico faz alerta sobre intervenção cirúrgica de Lorena Maria: 'Não é para emagrecimento'

Tratamento

Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução/Instagram

Jair Bolsonaro relata nova crise e pede para deixar prisão domiciliar; saiba o que ele tem

Últimas notícias

Nadja Haddad revelou que o filho recebeu o diagnóstico de roséolaMédica explica diagnóstico do filho de Nadja Haddad: 'Não existe um remédio'
Yudi Tamashiro, Davi Yudi e Mila BragaEsposa de Yudi Tamashiro defende decisão de ir para o Japão: 'Não foi'
Meghan MarkleMeghan Markle faz revelações sobre o príncipe Harry em novo trailer da Netflix
Stacey Tourout e Matthew Peter YeomansInfluenciadores morrem em acidente na estrada e mãe lamenta morte do casal
Rob FreitasRob Freitas renova o visual e mostra fotos de 'antes e depois'
Paulo Gustavo veste blazer GucciLeilão com roupas de Paulo Gustavo terá renda revertida para obra social
Seu Jorge, Leona Forman e Geyze DinizBrazilFoundation celebra 25 anos com gala histórico em Nova York e homenagens especiais
Faustão tem 75 anosFaustão enfrenta transplantes em sequência e médico explica: 'O corpo inteiro sente o impacto'
DatenaEsposa de Datena sofre acidente doméstico: ‘Quebrou'
A astróloga fez uma previsão sobre a nova revelação envolvendo o término de Virginia Fonseca e Zé FelipeAstróloga faz previsão sobre nova revelação envolvendo término de Virginia Fonseca e Zé Felipe
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade