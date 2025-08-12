Médica explica diagnóstico do filho de Nadja Haddad: 'Não existe um remédio'

Nadja Haddad revelou que o filho está com uma doença viral; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Renata Castro explica o quadro

A apresentadora Nadja Haddad (44) compartilhou nesta terça-feira, 12, em seus stories na rede social que seu filho e do político Danilo Joan, José, de um ano, está com uma doença viral. O pequeno recebeu o diagnóstico de roséola, uma doença viral muito comum na infância.

O que diz a pediatra?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Renata Castro, médica pediatra e neonatologista com graduação e residência médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ela explica.

"A roséola, também chamada de exantema súbito, é uma infecção viral causada principalmente pelo herpesvírus humano tipo 6 (HHV-6) e, com menor frequência, pelo tipo 7 (HHV-7). É uma doença muito comum na infância, especialmente entre 6 meses e 2 anos", declara.

Qual o tratamento?

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a maioria das crianças entra em contato com esse vírus até os 3 anos de idade. A pediatra afirma que não existe um remédio específico para roséola, mas reforça que os cuidados são mais de suporte, já que a maioria dos casos costuma evoluir bem.

Hidratação adequada;

Antipiréticos (como paracetamol ou ibuprofeno) para aliviar a febre e o desconforto;

Roupas leves;

Se necessário, banhos mornos para ajudar a controlar a temperatura;

Nunca usar aspirina em crianças, pelo risco de síndrome de Reye

"Não existe um remédio específico para eliminar o vírus. A doença é autolimitada, ou seja, melhora sozinha na maioria dos casos, e complicações são raras em crianças saudáveis. A roséola costuma assustar pela febre alta, mas, na maioria das vezes, tem evolução benigna", diz.

Quem é Nadja Haddad?

Nadja Haddad é jornalista e apresentadora de televisão, ela ganhou ainda mais reconhecimento após comandar o programa Bake Off Brasil, no SBT. A comunicadora é casada com o político Danilo Joanque já ocupou o cargo de prefeito de Cajamar.

