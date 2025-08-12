Médica explica diagnóstico do filho de Nadja Haddad: 'Não existe um remédio'

Nadja Haddad revelou que o filho está com uma doença viral; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Renata Castro explica o quadro
A apresentadora Nadja Haddad (44) compartilhou nesta terça-feira, 12, em seus stories na rede social que seu filho e do político Danilo Joan, José, de um ano, está com uma doença viral. O pequeno recebeu o diagnóstico de roséola, uma doença viral muito comum na infância.
Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Renata Castro, médica pediatra e neonatologista com graduação e residência médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ela explica.
"A roséola, também chamada de exantema súbito, é uma infecção viral causada principalmente pelo herpesvírus humano tipo 6 (HHV-6) e, com menor frequência, pelo tipo 7 (HHV-7). É uma doença muito comum na infância, especialmente entre 6 meses e 2 anos", declara.
Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a maioria das crianças entra em contato com esse vírus até os 3 anos de idade. A pediatra afirma que não existe um remédio específico para roséola, mas reforça que os cuidados são mais de suporte, já que a maioria dos casos costuma evoluir bem.
"Não existe um remédio específico para eliminar o vírus. A doença é autolimitada, ou seja, melhora sozinha na maioria dos casos, e complicações são raras em crianças saudáveis. A roséola costuma assustar pela febre alta, mas, na maioria das vezes, tem evolução benigna", diz.
Nadja Haddad é jornalista e apresentadora de televisão, ela ganhou ainda mais reconhecimento após comandar o programa Bake Off Brasil, no SBT. A comunicadora é casada com o político Danilo Joanque já ocupou o cargo de prefeito de Cajamar.
Leia mais: Médica explica doença viral contraída pelo filho de Nadja Haddad: 'Comum'
Ver essa foto no Instagram
Renata Castro é médica Pediatra e Neonatologista (CRM-SP: 126380 | RQE: 120532) com graduação e Residência Médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Título de especialista em Pediatria e Neonatologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Atua em Terapia Intensiva Neonatal e tem ampla experiência em salas de parto de alto e baixo risco. Consultas em Puericultura com ênfase em desenvolvimento infantil e estilo de vida saudável.
Entenda!
Faustão enfrenta transplantes em sequência e médico explica: 'O corpo inteiro sente o impacto'
Data importante
Dia do Endócrino Pediatra: Médico explica como diagnóstico precoce mudou vida de Messi e José Loreto
|Médica explica diagnóstico do filho de Nadja Haddad: 'Não existe um remédio'
|Esposa de Yudi Tamashiro defende decisão de ir para o Japão: 'Não foi'
|Meghan Markle faz revelações sobre o príncipe Harry em novo trailer da Netflix
|Influenciadores morrem em acidente na estrada e mãe lamenta morte do casal
|Rob Freitas renova o visual e mostra fotos de 'antes e depois'
|Leilão com roupas de Paulo Gustavo terá renda revertida para obra social
|BrazilFoundation celebra 25 anos com gala histórico em Nova York e homenagens especiais
|Faustão enfrenta transplantes em sequência e médico explica: 'O corpo inteiro sente o impacto'
|Esposa de Datena sofre acidente doméstico: ‘Quebrou'
|Astróloga faz previsão sobre nova revelação envolvendo término de Virginia Fonseca e Zé Felipe