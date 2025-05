Médica explica diagnóstico delicado de Evaristo Costa: 'Infecção aguda'

Evaristo Costa foi diagnosticado com erisipela em novembro de 2023; à CARAS Brasil, a cirurgiã vascular Aline Lamaita explica o que é a infecção

Em novembro de 2023, Evaristo Costa (48) precisou ser hospitalizado após sofrer uma infecção na perna. O jornalista contou, através de suas redes sociais, que recebeu o diagnóstico de erisipela, uma condição que afeta a pele.

Em entrevista à CARA Brasil, a cirurgiã vascular Aline Lamaita aponta que a infecção que atingiu Evaristo Costa costuma acometer as pernas, apesar de poder aparecer em outras partes do corpo. À época, o comunicador recebeu alta rapidamente, porém, precisou adiar uma viagem para a Inglaterra.

"A erisipela é uma infecção na pele, aguda, que acomete principalmente as pernas, mas pode aparecer em outras regiões do corpo. É causada por bactérias, na maioria das vezes o Streptococcus pyogenes, que penetra através de pequenas lesões na pele, como rachaduras, micoses entre os dedos (as famosas frieiras), picadas de inseto ou até feridas discretas que muitas vezes passam despercebidas."

Leia também: Médico explica inflamação gastrointestinal de Evaristo Costa: 'Uma ameaça'

A especialista diz que existem alguns quadros que podem influenciar no risco de infecção. "Fatores como má circulação, presença de varizes, linfedema, obesidade, diabetes e histórico prévio da infecção aumentam o risco de desenvolver a erisipela."

"A presença da bactéria associada a uma imunidade local insuficiente fazendo a infecção aumentar, fazendo com que a área fque quente e vermelha, além de dolorosa. Pode haver edema associado no membro acometido, o que pode as vezes ser confundida com uma trombose", completa a cirurgiã.

Quando recebeu o diagnóstico da infecção, o jornalista ainda detalhou: "Erisipela e celulite são dois tipos de infecção na pele. As duas causam vermelhidão, dor e inchaço. A erisipela atinge as camadas mais superficiais da pele e a celulite atinge as camadas mais profundas e também a camada de gordura que fica embaixo da pele."

Leia mais em: Evaristo Costa confirma que doença de Crohn entrou em remissão: 'Comemorar'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE EVARISTO COSTA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: