Médica explica diagnóstico de Thaila Ayala e alerta sobre complicações: 'Evolução para'

Thaila Ayala revelou diagnóstico da época em que atuava como modelo

Thaila Ayala (39) contou, em 2013, que sempre teve gastrite nervosa. A atriz, que no ano passado esteve no ar na novela Família é Tudo, da TV Globo, revelou que as crises eram mais frequentes na sua época de modelo.

“Quando eu era modelo, ficava nervosa pra caramba, tinha gastrite. A responsabilidade era maior. Hoje vou fazer isso com o maior prazer, mas não com a responsabilidade de uma modelo”, disse ela, que, em participação no Encontro, relacionou o problema com ansiedade.

Para entender os riscos da gastrite, CARAS Brasil conversa com a médica nutróloga Cibele Spinelli sobre a inflamação da mucosa do estômago. De acordo com a especialista, pode ser causada por diversos fatores, incluindo a infecção pela bactéria Helicobacter pylori.

"O consumo excessivo de álcool, estresse crônico e doenças autoimunes também estão entre os fatores desencadeantes", explica Spinelli, que também lista as principais complicações causadas pela doença gástrica.

"As complicações incluem úlceras, sangramentos, anemia e, em casos mais graves, a evolução para atrofia da mucosa e até câncer gástrico — especialmente quando associada à infecção crônica por H. pylori ou em gastrite autoimune", alerta.

A médica orienta buscar ajuda médica ao perceber alguns sinais de alerta emitidos pelo corpo. O acompanhamento precoce com um especialista pode evitar a evolução da gastrite para doenças ainda mais graves.

"É importante procurar um médico ao perceber dor abdominal frequente, queimação, sensação de estômago 'pesado', náuseas, vômitos ou perda de peso inexplicada. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de evitar complicações", diz.

Um dos exames recomendados para o diagnóstico da gastrite é a endoscopia digestiva alta. Cibele explica: "É indicada quando os sintomas persistem, há suspeita de complicações (como úlceras ou sangramentos), presença de fatores de risco para câncer gástrico ou quando há falha no tratamento inicial. É o exame que permite avaliar diretamente a mucosa gástrica e, se necessário, realizar biópsias", finaliza.