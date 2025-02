Médica explica diagnóstico de Projota: 'Não tem cura'

Durante passagem pelo BBB, Projota intrigou o público após ter diagnóstico exposto por atitude inusitada

O BBB é palco para discussões sobre diferentes temas na sociedade, o que inclui saúde e bem-estar. No BBB 21, por exemplo, Projota (38) ficou no centro de uma discussão sobre intolerância à lactose, um problema de saúde até então pouco discutido.

Na casa, o cantor se recusou a comer lasanha em um almoço do anjo e até se negou a comer queijo. Fora da casa, o assunto repercutiu e a assessoria de imprensa do artista precisou tonrar seu diagnóstico público para acabar de vez com teorias. A CARAS Brasil conversa com a médica nutróloga Dra. Cibele Spinelli para entender quais alimentos que quem tem a incapacidade de digerir a lactose, o açúcar do leite pode comer.

"A intolerância à lactose não tem cura, pois a produção da enzima lactase tende a diminuir naturalmente com a idade em grande parte da população. No entanto, é possível controlar os sintomas ajustando a alimentação e utilizando enzima lactase quando necessário", explica.

"Em alguns casos, quando a intolerância à lactose é secundária a alguma outra condição digestiva, como infecções intestinais, uso prolongado de antibióticos, doença celíaca ou síndrome do intestino irritável, o quadro pode melhorar após o tratamento da condição de base", complementa.

Pessoas com intolerância à lactose podem consumir:

Leites e derivados sem lactose, que possuem a enzima lactase adicionada

Queijos maturados, como parmesão, grana padano, provolone e meia cura, pois possuem menos lactose

Leites vegetais, como leite de amêndoa, aveia e coco

Carnes, ovos, frutas, legumes e grãos, que naturalmente não contêm lactose

Os principais alimentos que podem causar sintomas incluem:

Leite de vaca, cabra e ovelha (integral, desnatado ou semidesnatado)

Queijos frescos, como ricota, cottage, muçarela e requeijão

Iogurtes não processados sem a enzima lactase

Sorvetes e sobremesas à base de leite

Molhos cremosos e manteiga

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DO CANTOR PROJOTA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Projota (@projota)

