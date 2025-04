Médica explica diagnóstico de Poliana Rocha: 'Afeta a qualidade de vida'

A empresária Poliana Rocha começou o tratamento após diagnóstico e médica explica que nem sempre é indicado; entenda situação

Após anunciar que começou o tratamento hormonal para enfrentar os efeitos da menopausa, Poliana Rocha despertou dúvidas em muitas mulheres que passam pelo mesmo momento. Afinal, esse tipo de tratamento é sempre indicado? Quais são os riscos? E como saber se é o melhor caminho?

Para responder a essas perguntas, a CARAS Brasil conversou com a ginecologista endócrina Maira Campos, que fez um alerta importante: cada caso é único e a reposição hormonal nem sempre é a melhor escolha.

Reposição hormonal é sempre recomendada?

Segundo a médica, o tratamento hormonal na menopausa não é obrigatório, apesar de ajudar muitas mulheres a recuperarem o bem-estar.

"A reposição hormonal não é uma regra para todas as mulheres na menopausa. Ela é altamente benéfica para muitas pacientes, especialmente quando os sintomas afetam a qualidade de vida, como ondas de calor, insônia, ressecamento vaginal e queda de libido", afirmou.

No entanto, ela alerta que existem perfis específicos em que a terapia deve ser evitada: "Existem perfis específicos para os quais esse tratamento não é indicado, como mulheres com histórico de câncer de mama, câncer de endométrio, trombose ou doenças hepáticas graves", explicou.

Mesmo com casos como o de Poliana Rocha, cada mulher precisa ser avaliada individualmente

A especialista reforça que a decisão sobre iniciar a reposição hormonal deve ser feita com base no histórico médico de cada paciente:

"Cada caso precisa ser avaliado de forma individualizada. Por isso, mesmo quando celebridades como a Poliana Rocha compartilham suas experiências positivas, é essencial entender que a decisão sobre a reposição deve ser baseada no histórico médico, nos sintomas e nas necessidades de cada mulher".

Exames antes da reposição hormonal: o que é indispensável?

Antes de qualquer prescrição, uma bateria de exames é fundamental para garantir a segurança da mulher durante o tratamento.

"Antes de iniciar a reposição hormonal, é fundamental realizar uma avaliação completa. Os exames mais comuns incluem dosagem hormonal (estradiol, FSH, LH), perfil lipídico (colesterol e triglicérides), glicemia, função hepática, avaliação da função renal, mamografia, ultrassonografia transvaginal e, em alguns casos, densitometria óssea".

A médica ainda pontua a importância de acompanhamento especializado: "O acompanhamento com um ginecologista com formação em endocrinologia é importante porque esse profissional tem uma visão mais ampla do equilíbrio hormonal e metabólico. Isso garante não apenas a escolha do melhor tipo de reposição (oral, transdérmica, vaginal, etc.), mas também a segurança do tratamento ao longo do tempo, com ajustes personalizados e prevenção de riscos".

Efeitos menos comentados da menopausa também podem ser tratados?

Além dos sintomas mais conhecidos, outros silenciosos podem ser tratados com a reposição hormonal: "A menopausa pode trazer efeitos menos falados, mas que impactam profundamente o bem-estar da mulher. Um deles é a perda de massa muscular e o aumento de gordura abdominal, que podem levar a alterações metabólicas".

A saúde emocional também entra no radar da reposição: "Outro ponto importante é a saúde mental: muitas mulheres relatam ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração e até sintomas depressivos, que podem ser amenizados com a reposição. A secura vaginal, que interfere na vida sexual, e a perda de colágeno, que afeta a pele e as articulações, também são questões que podem melhorar com o tratamento hormonal adequado. Por isso, o olhar integral do especialista faz toda a diferença nessa fase de tantas mudanças".

