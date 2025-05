Médica explica diagnóstico de Kelly Key e revela sobre tratamento: 'Doença incurável '

A cantora Kelly Key luta contra doença que atinge a pele

Kelly Key (42) falou abertamente, em outubro de 2022, sobre o diagnóstico de psoríase. A doença atinge a pele e se manifesta com manchas vermelhas que se agravam no corpo. A cantora relatou que a doença de pele apresenta oscilações e afeta a sua qualidade de vida.

"Tem momento que a gente tá bem e quando a gente tá bem achamos que estamos livres da medicação, mas o negócio volta, a gente não tem o controle sobre isso", falou durante um treino aeróbico na academia.

Para entender o quão complexa é a psoríase, CARAS Brasil entrevista a dermatologista Dra. Luciana Maluf. "Infelizmente a psoríase ainda não tem cura definitiva — por ser uma doença autoimune e crônica, ela tende a acompanhar o paciente por toda a vida", alerta.

"No entanto, isso não significa que o paciente ficará sempre com sintomas ou sem qualidade de vida. Pelo contrário: com o tratamento adequado e acompanhamento regular, a grande maioria das pessoas consegue manter a doença sob controle, com longos períodos de remissão, em que não há sinais visíveis na pele e o paciente leva uma vida absolutamente normal", complementa.

A médica chama a atenção para a importância do tratamento adequado para cada caso da psoríase. O acompanhamento médico é indispensável para manter o controle dos sintomas e evitar uma crise de manifestação grave.

"O tratamento da psoríase é individualizado, ou seja, depende do quadro clínico da doença, da extensão das lesões, da presença ou não de comprometimento articular, e do impacto emocional e funcional que ela causa no paciente. Nós avaliamos todos esses aspectos antes de definir a abordagem terapêutica", afirma.

"De forma geral, dividimos o tratamento em quatro grandes categorias: Tratamentos tópicos são os mais indicados nos casos leves a moderados, com poucas lesões, que incluem corticoides tópicos, medicamentos via oral e hidratantes especiais para reduzir descamação e inflamação. Utilizamos também a fototerapia com radiação ultravioleta (UVB ou PUVA) em sessões controladas. É indicada quando os tratamentos tópicos não são suficientes. A luz ajuda a desacelerar a renovação celular e diminuir a inflamação", destaca ainda, sobre o tratamento da doença diagnosticada na cantora.

A dermatologista ainda reforça a mudança de hábitos de vida, como reduzir o consumo de álcool, controlar o estresse e manter a pele bem hidratada. Aos fumantes, é importante parar de fumar. "A psoríase exige uma abordagem multidisciplinar, com o dermatologista no centro do cuidado, mas muitas vezes com apoio de reumatologistas, psicólogos e nutricionistas", conclui.