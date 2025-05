Médica explica diagnóstico de Kéfera: 'Representa risco de...'

Kéfera revelou sofrer de uma doença que pode se tornar grave se não for tratada

Kéfera (32) desmentiu rumores sobre o uso de hormônios para deixar a voz grossa, em abril do ano passado. A influenciadora justificou que sofre de rinite, uma doença que pode ser grave se não for tratada com a devida atenção médica.

"Eu não aplico nada, não estou ciclando nada, mas a sua voz... Olha aqui. Tenho uma rinite que é muito forte. Aqui em São Paulo, a minha parte respiratória fica muito maltratada. Sofro bastante com rinite, então estou tendo sempre que pingar sorinho", disse.

CARAS Brasil entrevista a Dra. Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista, para entender o quadro da atriz. De acordo com a especialista, a rinite pode ser desencadeada por agentes externos. Além disso, tem relação genética.

"A rinite alérgica é causada por uma resposta exagerada do sistema imunológico a substâncias presentes no ambiente, chamadas de alérgenos. Esses agentes, normalmente inofensivos para a maioria das pessoas, desencadeiam uma reação inflamatória nas vias respiratórias superiores — principalmente no nariz — e em indivíduos predispostos", diz a médica, que destaca os principais gatilhos:

Ácaros da poeira doméstica

Fungos (mofo)

Pólen

Pelos e descamações de animais

Baratas

Poluentes ambientais e irritantes (como fumaça de cigarro)

"Há um componente genético importante nessa doença. Se um dos pais tem rinite alérgica, a chance de o filho desenvolver a condição é de aproximadamente 30–50%; se ambos os pais têm, o risco sobe para mais de 60%. Essa predisposição hereditária está associada ao que chamamos de atopia — tendência genética a desenvolver doenças alérgicas, como rinite, asma e dermatite atópica", complementa.

Brianna alerta sobre o quão grave pode ser a rinite. "Não necessariamente por representar risco imediato de morte, mas pelos impactos significativos e generalizados que provoca no organismo, na qualidade de vida e na saúde global. É uma inflamação crônica da mucosa nasal — e essa inflamação constante não se limita ao nariz. Ela altera todo o equilíbrio das vias aéreas, impactando funções como sono, memória, imunidade e cognição", finaliza.