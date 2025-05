Médica explica diagnóstico de Juju Salimeni e faz alerta importante: 'Potencialmente fatal'

A influenciadora Juju Salimeni acordou com diagnóstico preocupante

Juju Salimeni (38), uma das musas fitness mais admiradas do país, foi surpreendida por uma reação alérgica intensa na pele nesta quintafeira, 15. A ex-panicat relatou que ficou com o corpo cheio de vergões e lesões empelotadas, levantando a suspeita de que o gatilho teria sido o consumo de frutos do mar.

A ex-panict mostrou experiência nas redes sociais e acendeu um importante alerta sobre alergias alimentares, um tema que, apesar de comum, ainda é cercado de dúvidas e mistérios. Para entender melhor o que pode ter acontecido com a famosa, a CARAS Brasil conversou com a médica alergista e imunologista Dra. Brianna Nicoletti.

De acordo com a especialista, sim, é possível desenvolver reações alérgicas mesmo dias após a ingestão do alimento. “Em geral, as reações alérgicas alimentares ocorrem logo após o consumo, mas há casos em que o organismo reage de forma tardia, principalmente quando se trata de alergias mediadas por mecanismos não-IgE. Essas reações podem surgir horas ou até dias depois da ingestão, dificultando o reconhecimento do gatilho”, afirma.

Segundo a médica, frutos do mar são alimentos com alto potencial alergênico. Ou seja, mesmo uma ingestão aparentemente inofensiva pode provocar reações prolongadas e severas, como no caso da influenciadora.

“O ideal é suspender imediatamente o consumo do alimento suspeito e procurar atendimento médico. Manchas vermelhas, pele empelotada ou urticária são sinais típicos de reação alérgica cutânea. O tratamento pode incluir anti-histamínicos e, em casos mais intensos, corticoides. Compressas frias também ajudam a aliviar o inchaço e a coceira”, orienta.

Apesar da melhora no quadro da famosa, a médica faz um alerta importante: essas reações não devem ser ignoradas. “Sim, infelizmente pode evoluir para algo mais grave. Reações alérgicas alimentares podem progredir para quadros mais sérios, como angioedema (inchaço das mucosas) e anafilaxia — que é uma reação generalizada e potencialmente fatal. Por isso, ao perceber os primeiros sinais, é fundamental buscar ajuda médica, principalmente se houver sintomas respiratórios ou inchaço em lábios, língua e garganta”, conclui.