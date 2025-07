Médica explica diagnóstico de doença rara de Fernanda Keulla: 'Complicações'

Na última segunda-feira, 7, Fernanda Keulla usou suas redes sociais para falar sobre o seu diagnóstico de uma doença autoimune rara

Na última segunda-feira, 7, Fernanda Keulla (39) surpreendeu os fãs ao confirmar que foi diagnosticada com uma doença autoimune rara. Em seu perfil do Instagram, a campeã do BBB 13 explicou mais detalhes do diagnóstico de Síndrome de Sjögren após apresentar uma série de sintomas, como cansaço extremo e dores no corpo inteiro.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Lucia Buffulin explica que a Síndrome de Sjögren é uma doença autoimune, muito bem definida, com manifestações mais frequentes nas glândulas salivares, nas glândulas oculares e também na região genital.

"A característica clínica principal é o processo inflamatório intenso, com linfócitos que atacam essas glândulas e levam à redução da secreção das mesmas. Então, uma das características é o olho seco, boca seca e, muitas vezes, nas mulheres, a vagina seca", destaca.

A reumatologista aponta que essa é uma doença autoimune que pode surgir isoladamente ou pode aparecer também com outras, como patologias autoimunes, principalmente a artrite reumatoide e o lúpus: "Não é uma doença apenas das glândulas, é necessário a atenção muito grande porque ela pode ser sistêmica, pode levar a lesões pancreáticas e pode inclusive levar a complicações linfáticas e hematológicas. Então, é uma patologia que deve ser tratada, diagnosticada precocemente e o tratamento é muito específico".

À CARAS Brasil, a especialista aponta que os principais sintomas são dor articular, fadiga intensa, mialgia intensa, pode ter inclusive queda de cabelo e alopecia. "O tratamento evoluiu imensamente, além das medidas gerais de orientação de uma dieta anti-inflamatória, geralmente o Sjögren pode vir acompanhado de anemia, então esse tratamento geral resolvendo clinicamente as alterações, mas a presença dos imunossupressores e das drogas imunobiológicas, que são alvoespecíficas, tornaram o tratamento e a evolução do Sjögren de uma forma bastante eficaz, positiva e o controle é totalmente possível ao longo de anos ou décadas", finaliza.

