Médica explica diagnóstico de Bruno Gagliasso: 'Sinal de alerta acende'

No ano de 2019, Bruno Gagliasso (43) foi internado no Rio de Janeiro para a realização de uma cirurgia na Tireoide . À época, a equipe do ator informou que ele teve que passar pelo procedimento para a retirada de um cisto . Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Camila Ribeiro, médica nutróloga, endocrinologista e infectologista, explica o assunto.

A cirurgia de Bruno Gagliasso na região da tireoide já estava agendada e ocorreu no Hospital Copa Star, no ano de 2019, no Rio de Janeiro, e o ator recebeu alta no mesmo dia.A informação foi confirmada pela assessoria do artista.

Exige atenção!

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 750 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum problema na tireoide, e muitos desses problemas, incluindo cistos. Segundo a Dra. Camila Ribeiro, médica nutróloga, endocrinologista e infectologista, especialista em Endocrinologia pelo IPEMED, é importante estar atento para esta região.

"Essa glândula, localizada na parte frontal do pescoço, pode desenvolver alterações chamadas nódulos, que são bastante comuns. Alguns desses nódulos podem conter líquido em seu interior, sendo então chamados de cistos. Na maioria das vezes, esses nódulos são benignos e não causam sintomas", afirma.

Quais os sintomas e cuidados?

A endocrinologista aponta que os sinais mais comuns de um cisto na tireoide são um 'caroço' ou aumento no pescoço. Especialmente se ele crescer e começar a pressionar estruturas adjacentes. Porém na grande maioria das vezes ele só é descoberto em um ultrassom de rotina.

"O sinal de alerta acende quando há crescimento muito rápido, dores ou alterações na voz, indicando a necessidade de avaliação é possível intervenção médica". declara. Abaixo, a Dra. Camila Ribeiro, médica endocrinologista, lista algumas dicas de cuidados para a tireoide.

"Faça exames com regularidade, especialmente se houver histórico familiar de problemas na tireoide"; "Inclua alimentos ricos em iodo, selênio e zinco, estes são minerais importantes para a função tireoidiana"; "Fique atento ao cansaço excessivo, alterações de peso e humor, que podem indicar disfunções da tireoide"; "Se notar qualquer alteração no pescoço ou sintomas persistentes, procure um endocrinologista para avaliação".

