Médica explica diagnóstico de Ana Maria Braga: 'Aparece de repente'

Ana Maria Braga recentemente enfrentou uma bronquite e, para entender melhor o quadro a CARAS Brasil entrevista a pneumologista Maria Cecília Maiorano

No início do mês, Ana Maria Braga (76) contou, durante a exibição do programa Mais Você (Globo), que passou por uma gripe seguida de bronquite. A doença tem algumas principais causas e formas e, para entender melhor, a CARAS Brasil conversou com a pneumologista Maria Cecília Maiorano.

A médica explica que o quadro que atingiu Ana Maria Braga é uma inflamação nos brônquios . "São os 'tubos' que levam o ar até os pulmões. Ela pode ser aguda, geralmente causada por vírus ou bactérias, aparece de repente e melhora em dias ou semanas."

"No caso da apresentadora, ela teve uma bronquite aguda, provavelmente associada a um vírus ou bactéria respiratória, ou ambos, visto que a infecção viral respiratória é um fator de risco para o desenvolvimento de infecções bacterianas", completa a especialista.

Leia também: Ana Maria Braga ficará longe do Mais Você por um longo período; entenda o motivo

A médica diz que ainda há outros fatores que podem influenciar para o surgimento do quadro. "Também existe a bronquite crônica, ligada ao tabagismo ou à exposição a poluição. Além disso doenças como a asma também se caracterizam por bronquite, mas nesse caso não existe nenhum agente infeccioso envolvido."

O QUE ACONTECEU?

Durante a exibição do Mais Você em 6 de maio, Ana Maria Braga explicou que estava se recuperando de uma gripe, seguida por uma bronquite. O quadro atingiu a apresentadora antes da festa de 60 anos da emissora, e antes também que ela pudesse tomar a vacina contra a gripe —que ela aproveitou para reforçar a importância de se imunizar contra a doença ao vivo.

Ela explicou que a diretora da atração, Vivi de Marco, também ficou doente. "Trabalhamos, mas chegamos lá com mal-estar. A Vivi teve febre, foi para o hospital e estava com pneumonia. Eu ainda estou meio entupida porque peguei uma bronquite nessa história, tive que tomar antibiótico."

Leia mais em: Ana Maria Braga revela tratamento contra doença e situação de diretora do Mais Você: 'Derruba de verdade'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ANA MARIA BRAGA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: