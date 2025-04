Médica explica diagnóstico da personagem de Duda Santos: 'Fundamental tratar'

Na novela Garota do Momento, Beatriz sofre de doença que pode ser fatal

Beatriz (Duda Santos) chama a atenção do público por viver constantemente na mira dos vilões de Garota do Momento. No entanto, a personagem também provoca questionamentos sobre seu diagnóstico médico: asma.

Em um dos capítulos da trama das seis, a mocinha foi vítima de uma sabotagem da rival, Bia (Maísa), e quase terminou morta após uma grave crise da doença. CARAS Brasil entrevista a Dra. Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista, para entender quando ficar em alerta sobre situações parecidas.

"A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, com forte componente genético e imunológico. Em pacientes predispostos, os brônquios são hiper-reativos e se inflamam diante de gatilhos", explica a especialista, que lista os principais.

Ácaros, mofo, poluição, pelos de animais, pólen;

Infecções virais;

Estresse emocional, exercício, mudança climática.

"Essa inflamação leva a broncoconstrição, produção de muco e edema — o que gera falta de ar, chiado e tosse", complementa.

A médica revela que cheiros fortes, fumaça, perfumes, mudanças climáticas e interrupções do tratamento contínuo também podem resultar em crises que podem ser fatais. O ideal é seguir todo protocolo estabelecido pelo profissional da saúde para manter a doença sob controle.

"É fundamental tratar comorbidades alérgicas associadas (rinite, refluxo, obesidade) e adaptar o ambiente do paciente. Em casos graves e não controlados, podemos indicar imunobiológicos, como omalizumabe, mepolizumabe, entre outros", alerta. O tratamento da asma é dividido em dois pilares:

Controle da inflamação com corticoides inalatórios de uso contínuo, muitas vezes associados a broncodilatadores de longa ação (formoterol, salmeterol);

Alívio dos sintomas com broncodilatadores de ação rápida (famosa “bombinha azul”).

