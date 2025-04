Médica explica cuidados necessários após Lucy Ramos revelar que sofreu dois abortos espontâneos

Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista Fabiane Gama informa que é possível tentar evitar um aborto espontâneo e orienta como, após relato de Lucy Ramos

Lucy Ramos (42) está curtindo os desafios e prazeres da maternidade. A atriz deu à luz Kyara, no dia 4 de abril, fruto do casamento com o ator com Thiago Luciano (45). A mamãe do ano tem compartilhado seu dia a dia nas redes sociais e encantado seus fãs e seguidores. Porém, recentemente, também fez um desabafo difícil: revelou que sofreu dois abortos durante o processo para engravidar. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica ginecologista Fabiane Gama dá detalhes sobre o assunto tão comum entre muitas mulheres.

Segundo a especialista, o aborto espontâneo geralmente ocorre por alterações genéticas no embrião, problemas hormonais, doenças maternas (como diabetes ou lúpus), infecções, alterações anatômicas do útero, fatores de estilo de vida (como tabagismo ou estresse) e questões imunológicas.

De acordo com Fabiane, é possível tentar evitar um aborto espontâneo, principalmente quando há causas identificáveis e tratáveis. “Se o problema for hormonal, como insuficiência de progesterona, a reposição pode ajudar. Em casos de trombofilias, o uso de anticoagulantes pode ser indicado. Controle rigoroso de doenças como diabetes ou distúrbios da tireoide também é essencial. Além disso, hábitos saudáveis, controle do estresse e acompanhamento pré-natal precoce aumentam as chances de uma gestação saudável”, explica.

A médica também informa que a curetagem nem sempre é necessária após um aborto espontâneo. “Se o útero expulsa todo o conteúdo gestacional de forma completa, o corpo pode se recuperar naturalmente, sendo necessário apenas o acompanhamento médico. No entanto, se houver restos embrionários ou sangramento persistente, a curetagem ou outro método de esvaziamento uterino pode ser indicado para evitar complicações como infecções ou hemorragias. Cada caso deve ser avaliado individualmente”, pontua.

Questionada se existem alternativas à curetagem, como medicamentos, Fabiane diz: “Em casos selecionados de aborto retido ou incompleto, é possível utilizar medicamentos como o misoprostol para induzir a eliminação do conteúdo uterino de forma segura. Essa abordagem é menos invasiva e pode ser eficaz, desde que acompanhada por um profissional. A escolha entre medicação e procedimento cirúrgico depende do quadro clínico, do tempo gestacional e das condições de saúde da paciente”.

A ginecologista também informa que quando o aborto espontâneo é incompleto, parte do conteúdo gestacional permanece no útero, o que pode causar sangramento intenso, cólicas, infecção e, em casos mais graves, risco à saúde da mulher. “Nesses casos, é necessário realizar a remoção do material retido, seja por meio de medicação ou por procedimento como a curetagem. O acompanhamento médico é fundamental para evitar complicações e garantir a recuperação adequada”, fala.

“Após um aborto espontâneo, é fundamental que a mulher tenha cuidados físicos para promover a recuperação adequada do corpo. Recomenda-se repouso nos primeiros dias, evitando esforços físicos intensos. A higiene íntima deve ser mantida com cuidado, utilizando apenas água e sabão neutro. Relações sexuais, uso de absorventes internos e duchas vaginais devem ser evitados por pelo menos duas semanas ou conforme orientação médica. É importante observar sinais como febre, sangramento intenso ou dor abdominal persistente, nesses casos, é importante procurar atendimento médico imediato. Além disso, agendar uma consulta de acompanhamento para garantir que o útero tenha se recuperado totalmente e receber orientações sobre a saúde reprodutiva”, emenda Fabiane.

NOVA GESTAÇÃO

Ainda de acordo com a médica, após um aborto espontâneo, o ideal é aguardar de um a três ciclos menstruais antes de tentar engravidar novamente, permitindo que o corpo e o útero se recuperem adequadamente. Esse tempo também ajuda a restaurar o equilíbrio hormonal e a preparar o endométrio para uma nova gestação. “No entanto, o tempo pode variar de acordo com o quadro clínico e emocional de cada mulher. É fundamental realizar uma avaliação médica para garantir que está tudo bem fisicamente e, se necessário, investigar possíveis causas do aborto anterior. O suporte emocional também é essencial nesse processo”, frisa.

Fabiane explica que em casos isolados de aborto espontâneo, especialmente no primeiro trimestre, geralmente não é necessário investigar, pois é algo relativamente comum e muitas vezes ocorre por alterações cromossômicas espontâneas. “No entanto, se houver abortos recorrentes (dois ou mais), histórico familiar, dificuldade para engravidar ou outros fatores de risco, é indicado realizar exames hormonais, genéticos, infecciosos e anatômicos para identificar possíveis causas. Cada caso deve ser avaliado individualmente por um ginecologista”, destaca.

Ao ser questionada se há algo que possa ser feito para diminuir o risco em uma próxima gestação, ela orienta: “Algumas medidas podem ajudar a reduzir o risco de um novo aborto espontâneo. Após a avaliação médica, é importante tratar qualquer condição identificada, como alterações hormonais, infecções ou doenças autoimunes. Manter um estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada, controle do estresse, sono adequado e prática de exercícios leves, também é essencial. Evitar álcool, cigarro e outras substâncias nocivas é fundamental. O uso de ácido fólico antes e durante a gestação ajuda na formação do bebê e pode prevenir malformações. Cada caso deve ser acompanhado de perto por um ginecologista, com pré-natal iniciado logo no início da gestação”.

E conclui: “Mulheres que já tiveram aborto espontâneo podem se beneficiar de um acompanhamento especial na gestação seguinte. Isso inclui um pré-natal iniciado precocemente, com monitoramento mais frequente nas primeiras semanas, especialmente se houver histórico de perdas recorrentes. O ginecologista pode solicitar exames adicionais e indicar suplementações ou medicações específicas, conforme a causa identificada ou fatores de risco. O suporte emocional também é fundamental nesse processo, já que a ansiedade é comum após uma perda gestacional. Cada caso deve ser avaliado de forma individualizada para garantir os melhores cuidados!”.

‘ALGO DENTRO DE MIM DESAPARECEU’

Lucy Ramos revelou que engravidou duas vezes e perdeu os dois bebês no início da gestação. "Eu fui uma tentante também, eu tentei engravidar por um tempo e não deu certo. E depois que a gente entendeu que não seria possível, engravidamos. Com 11 semanas, aconteceu o aborto espontâneo. Eu não sofri no início, mas algo dentro de mim, silenciosamente, desapareceu", disse.

"No ano seguinte engravidei de novo e perdi novamente. Dessa vez foi com sete semanas. Meses depois, engravidei pela terceira vez. E hoje a nossa pequena está com a gente, cheia de saúde, linda. Se lá atrás eu tivesse ouvido uma história parecida com a minha, eu teria me sentido menos sozinha. Por isso, falar disso importa muito. E se você estiver passando por isso também, saiba que você não está sozinha", completou a atriz.

