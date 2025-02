Médica explica crescimento de cabelo de Fabiana Justus: 'Pode apresentar mudanças''

CARAS Brasil conversa a médica tricologista Dra. Marcia Dertkigil sobre os cuidados e tratamentos que ajudam na recuperação capilar pós-quimioterapia

Nesta semana, Fabiana Justus (38) compartilhou a sua experiência ao ver o cabelo crescer novamente um ano após raspar a cabeça para passar por um transplante de medula óssea e enfrentar um tratamento quimioterápico. Como consequência dos efeitos provocados, a queda dos fios muitas vezes é inevitável.

No entanto, o crescimento dos fios pode ser retomado seguindo cuidados e recomendações de um especialista. Paraentender como funciona o processo, CARAS Brasil conversa com a médica tricologista Dra. Marcia Dertkigil, que explica que o ciclo capilar pós-quimioterapia pode variar de pessoa para pessoa.

“Normalmente, os fios começam a crescer de dois a três meses após o fim do tratamento, mas podem apresentar mudanças na textura, espessura e até na cor”, afirma. A especialista alerta para a importância de ter paciência durante o processo e buscar ajuda profissional para adotar estratégias necessárias para um crescimento suadável.

“A região precisa estar bem hidratada e livre de inflamações para que os folículos capilares possam se regenerar”, destaca a tricologista. “Procedimentos como o microagulhamento, fotobiomodulação (uso de laser de baixa intensidade) e a aplicação de fatores de crescimento podem acelerar o processo e melhorar a qualidade dos novos fios”, explica a Dra.

As pacientes que passam pela memsma fase que Justus, no entanto, precisam ficar em alerta sobre qualquer tipo de tratamento. Isso porque uma opinião médica é necessária, já que a avaliação é o melhor caminho para evitar complicações no processo de recuperação capilar.

“A reposição de vitaminas como ferro, zinco e biotina pode ser necessária, mas sempre com acompanhamento médico para evitar excessos”, ressalta. “Para muitos pacientes, ver o cabelo crescer novamente é um símbolo de superação. É importante ter paciência e seguir uma rotina de cuidados para garantir um crescimento saudável e bonito”, complementa a influenciadora.

