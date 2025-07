Médica explica consequências de menopausa precoce de Fabiana Justus: 'Aumenta o risco'

Nesta semana, Fabiana Justus usou suas redes sociais para falar sobre sua menopausa precoce durante seu tratamento contra leucemia mieloide aguda

Nesta semana, Fabiana Justus (38) usou suas redes sociais para revelar mais detalhes de uma das "consequências" de seu tratamento contra leucemia mieloide aguda. Em suas redes sociais, a influenciadora confirmou que foi induzida à menopausa precoce para proteger seus ovários.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondragón explica que a menopausa precoce pode causar diversas complicações. "A queda hormonal precoce aumenta o risco de doenças cardiovasculares, osteoporose, alterações no metabolismo, infertilidade e impactos emocionais como ansiedade, depressão e queda da libido", destaca.

Apesar disso, a ginecologista afirma que há uma série de medidas que as mulheres podem fazer para seguir a vida normalmente sem serem afetadas pelos sinais da menopausa precoce. "Em primeiro lugar, deve vir o acompanhamento médico com um tratamento individualizado e, quando necessário, a terapia de reposição hormonal (TRH), a qual irá aliviar os principais sintomas", diz.

"Outras atitudes que ajudam muito nesse período são a alimentação equilibrada, rica em vitaminas e minerais, para ajudar na proteção dos ossos, na imunidade e no controle do peso. Cuidados com a saúde mental, por meio de terapias, técnicas de relaxamento e atividade física regular, que também será fundamental para o controle do peso e manutenção da massa óssea", finaliza.

ENTENDA OS RISCOS

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondragón explica que a menopausa precoce pode trazer impactos à saúde da mulher tanto a curto quanto a longo prazo. "No sistema cardiovascular, a redução do estrogênio pode levar a um maior risco de elevação da pressão, aumento do colesterol e eventos como infarto e AVC. Aumenta também o risco da perda do cálcio ósseo, levando à osteopenia e osteoporose, o que a longo prazo pode gerar fraturas", diz.

"Sintomas psicológicos como ansiedade, depressão, mudança na vida sexual por queda da libido e ressecamento vaginal. Distúrbios endocrinometabólicos frequentes, pois a queda do estrogênio pode favorecer o aparecimento do quadro de resistência insulínica, levando a uma diabetes do tipo 2 e acúmulo de gordura abdominal com aumento de peso. Vale lembrar que a menopausa sela um diagnóstico de infertilidade, o que pode ser um fator emocionalmente significativo, especialmente para mulheres sem filhos", acrescenta. Continue lendo aqui!

