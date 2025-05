Médica explica como prevenir diagnóstico de Wesley Safadão: 'Vida desregrada'

Em entrevista à CARAS Brasil, a fisiatra Regina Fornari Chueire explica como prevenir hérnia de disco extrusa, quadro que já atingiu Wesley Safadão

Em julho de 2022, o cantor Wesley Safadão (36) contou que precisou lidar com uma hérnia de disco extrusa entre as vértebras L3 e L4, e precisou até passar por cirurgia. Para prevenir que o quadro ressurja, o artista pode tomar algumas atitudes de prevenção.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica fisiatra Regina Fornari Chueire explica que o diagnóstico que atingiu Wesley Safadão pode ser evitado com atitudes simples no dia a dia . "Muita gente não observa esses cuidados e acaba tendo uma vida desregrada e que acaba levando a ter hérnia de disco em outros níveis."

Para não surgirem novas hérnias, a especialista aponta algumas mudanças de hábito. "A prevenção de novas hérnias de disco vai de uma postura muito bem feita, fortalecimento abdominal, alongamento dos grupos musculares posteriores, como membros inferiores e extensores de coluna."

Leia também: Médica explica diagnóstico que atingiu Wesley Safadão: 'Quadro neurológico'

"Além da perda de peso, atividade física e uma observação muito bem-feita dos atos motores: como sentar, como dormir, quando for pegar um peso, seja uma criança, engradado ou botijão de gás, sempre fletira um pouco os joelhos porque assim o resultante de peso não vai dar na região lombar e sim na região do quadríceps" acrescenta.

No caso do artista musical, a hérnia de disco extrusa foi causada por uma alteração anatômica porque Safadão possuía uma vértebra a mais entre as regiões lombar e sacral. O quadro o predispõe a esse tipo de problema, que pode ter alguns sintomas, como também explica Chueire.

À época, o artista travou a coluna em junho, enquanto fazia um show na cidade de Assú, no Rio Grande do Norte, como parte da agenda de São João. "Uma dor inexplicável, inegociável, só quem tem hérnia de disco, uma hérnia extrusa, como é o meu caso, pode sentir e imaginar a dor que é, que até para respirar dói demais", contou.

Leia mais em: Wesley Safadão se emociona ao ver filha soltando a voz e tocando piano: 'Coisa linda'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE WESLEY SAFADÃO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: