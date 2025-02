Médica explica como o calor impactou o diagnóstico de Jakelyne Oliveira: 'Afetar o cérebro'

Jakelyne Oliveira foi encontrada caída no chão do banheiro e encaminhada a um hospital

Jakelyne Oliveira (31) foi internada às pressas em um hospital, em São Paulo, nesta terça-feira, 18, após ficar caída no chão do banheiro. Em relato nas redes sociais, ela contou que não tinha força nas pernas para levantar e sentiu uma dor de cabeça muito forte. Além disso, ficou com a visão embaçada.

O socorro só veio quando Mariano (38) chegou à casa do casal e a encontrou caída. Após uma bateria de exames, a modelo recebeu o diagnóstico de uma forte crise de enxaqueca. Ela chegou a passar por exames do coração para descartar qualquer possibilidade mais grave.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Renata Faria, neurocirurgiã, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) e especialista em dor pelo Hospital Sírio-Libanês, explica que a desidratação e a exposição excessiva ao calor podem agravar o problema.

“O calor provoca a dilatação dos vasos sanguíneos, o que pode desencadear ou intensificar crises de enxaqueca. Além disso, a desidratação, comum em dias quentes, pode afetar o funcionamento do cérebro e aumentar a sensibilidade à dor”, afirma.

Segundo a especialista, a mudança de pressão atmosférica também pode impactar o problema de saúde devido ao calor extremo. Pelo menos sete estados estão sendo afetados pela onda de calor nesta semana, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Goiás.

Como tratar e prevenir crises de enxaqueca?

Para evitar uma forte crise de enxaqueca como a que influenciadora teve, principalmente para quem tem episódios frequentes, é necessário tomar cuidados específicos. A pedido da CARAS, a médica lista:

Hidratação: Beber bastante água ao longo do dia para evitar a desidratação.

Evitar exposição ao sol e calor intenso: Sempre que possível, permanecer em locais frescos e bem ventilados.

Alimentação equilibrada: Evitar jejum prolongado e consumir alimentos ricos em magnésio e ômega-3, que auxiliam no controle das crises.

Sono regular: Manter uma rotina de sono adequada, pois a privação de descanso pode ser um fator desencadeante.

Tratamento medicamentoso: Em alguns casos, o uso de analgésicos ou medicamentos específicos pode ser necessário, sempre com orientação médica.

Relaxamento e controle do estresse: Técnicas como meditação, acupuntura e fisioterapia podem ser indicadas para evitar tensões que favorecem a enxaqueca.

