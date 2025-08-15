Médica explica como manter cabelos saudáveis em mudanças de visual como Bella Campos

Bella Campos mudou os cabelos para viver Fátima; em conversa com a CARAS Brasil, a Dra. Márcia San Juan dá dicas para manter os fios saudáveis
Bella Campos mudou de visual recentemente para viver a nova fase de Maria de Fátima em Vale Tudo. Após a vilã voltar de Paris, a personagem adotou um corte cacheado e voltado ao tradicional chanel. Nas redes sociais, junto de um vídeo, a atriz pontuou: "No começo, eu morri de medo do corte não funcionar, até por não ter muita referência no dia a dia dele! Mas agora, estou obcecada!". Em conversa com a CARAS Brasil, a tricologista Márcia San Juan dá dicas de como manter os fios saudáveis.
Formada pela UNICAMP, a médica explicou, anteriormente, os riscos de mudanças de cabelos frequentes, como acontece na atuação. A Dra. Márcia acrescentou que o perigo mora quando há uso de químicos, como coloração e descoloração, e uso de alisamentos ou uso de intenso calor: "Para artistas, isso é ainda mais comum, pois precisam adaptar o visual aos personagens. Essas alterações podem comprometer a estrutura do fio, levando à quebra, afinamento e até à queda capilar por tração ou enfraquecimento do bulbo. Além disso, mudanças bruscas podem impactar o couro cabeludo, favorecendo inflamações ou sensibilizações."
Para manter os fios saudáveis, a especialista deu cinco dicas de como manter os fios com uma boa saúde durante essas mudanças. Desde hidratação até alguns cuidados extras, a Dra. Márcia elenca cinco deles, além de alertar que o acompanhamento com um tricologista é essencial:
Bella Campos, inclusive, adotou cuidados para manter os cabelos saudáveis durante todo o processo. A tricologista finaliza: "É essencial adotar uma rotina de cuidados antes, durante e após a transformação. A hidratação regular é a base, mas também indicamos a reposição de proteínas e lipídios — o chamado cronograma capilar. Usar protetores térmicos antes de ferramentas de calor, evitar químicas em excesso e apostar em produtos com ação reconstrutora fazem toda a diferença. Em alguns casos, até mesmo suplementação oral pode ser indicada, sempre com acompanhamento médico de forma crônica."
Dra. Márcia San Juan Dertkigil é médica (CRM-SP: 91277) tricologista formada pela Faculdade Estadual de Medicina da UNICAMP em 1997 com Residência médica em ultrassonografia na Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP/2001 e em Ginecologia e Obstetrícia pela Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP. É também médica assistente contratada do Caism UNICAMP por 11 anos. Possui Mestrado e Doutorado pela UNICAMP e foi CEO dos serviços de Diagnósticos Médicos Ultra-Diagnóstico em São Bernardo do Campo (SP) por 20 anos.
