CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médica explica como manter cabelos saudáveis em mudanças de visual como Bella Campos
Bem-estar e Saúde / CUIDADOS

Médica explica como manter cabelos saudáveis em mudanças de visual como Bella Campos

Bella Campos mudou os cabelos para viver Fátima; em conversa com a CARAS Brasil, a Dra. Márcia San Juan dá dicas para manter os fios saudáveis

Dra. Márcia San Juan e Murilo Rocha
por Dra. Márcia San Juan e Murilo Rocha

Publicado em 15/08/2025, às 12h20

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bella Campos como Maria de Fátima em Vale Tudo
Bella Campos mudou o corte de cabelo para Fátima; médica dá dicas de cuidados capilares - Reprodução/Instagram

Bella Campos mudou de visual recentemente para viver a nova fase de Maria de Fátima em Vale Tudo. Após a vilã voltar de Paris, a personagem adotou um corte cacheado e voltado ao tradicional chanel. Nas redes sociais, junto de um vídeo, a atriz pontuou: "No começo, eu morri de medo do corte não funcionar, até por não ter muita referência no dia a dia dele! Mas agora, estou obcecada!". Em conversa com a CARAS Brasil, a tricologista Márcia San Juan dá dicas de como manter os fios saudáveis.

Quais os riscos?

Formada pela UNICAMP, a médica explicou, anteriormente, os riscos de mudanças de cabelos frequentes, como acontece na atuação. A Dra. Márcia acrescentou que o perigo mora quando há uso de químicos, como coloração e descoloração, e uso de alisamentos ou uso de intenso calor: "Para artistas, isso é ainda mais comum, pois precisam adaptar o visual aos personagens. Essas alterações podem comprometer a estrutura do fio, levando à quebra, afinamento e até à queda capilar por tração ou enfraquecimento do bulbo. Além disso, mudanças bruscas podem impactar o couro cabeludo, favorecendo inflamações ou sensibilizações."

Cuidados essenciais

Para manter os fios saudáveis, a especialista deu cinco dicas de como manter os fios com uma boa saúde durante essas mudanças. Desde hidratação até alguns cuidados extras, a Dra. Márcia elenca cinco deles, além de alertar que o acompanhamento com um tricologista é essencial:

  1. Hidrate semanalmente: "use máscaras ricas em pantenol, aloe vera ou ácido hialurônico para manter a água dentro do fio";
  2. Faça reconstruções periódicas: "produtos com queratina, colágeno e aminoácidos ajudam a fortalecer a fibra capilar";
  3. Evite calor excessivo: "reduza o uso de chapinhas e secadores. Quando usar, aplique sempre protetor térmico";
  4. Não sobrecarregue com químicas: "aguarde o tempo ideal entre um procedimento e outro para evitar sobreposição de danos";
  5. Cuide da saúde do couro cabeludo: "use shampoos adequados para o seu tipo de pele, evite acúmulo de resíduos e, se notar coceiras ou descamação, procure um tricologista."

Bella Campos, inclusive, adotou cuidados para manter os cabelos saudáveis durante todo o processo. A tricologista finaliza: "É essencial adotar uma rotina de cuidados antes, durante e após a transformação. A hidratação regular é a base, mas também indicamos a reposição de proteínas e lipídios — o chamado cronograma capilar. Usar protetores térmicos antes de ferramentas de calor, evitar químicas em excesso e apostar em produtos com ação reconstrutora fazem toda a diferença. Em alguns casos, até mesmo suplementação oral pode ser indicada, sempre com acompanhamento médico de forma crônica."

Leia também: Diogo Nogueira abandona cabeça raspada, e médica aponta: 'Tudo indica que ele fez'

Dra. Márcia San Juan e Murilo Rocha

Dra. Márcia San Juan Dertkigil é médica (CRM-SP: 91277) tricologista formada pela Faculdade Estadual de Medicina da UNICAMP em 1997 com Residência médica em ultrassonografia na Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP/2001 e em Ginecologia e Obstetrícia pela Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP. É também médica assistente contratada do Caism UNICAMP por 11 anos. Possui Mestrado e Doutorado pela UNICAMP e foi CEO dos serviços de Diagnósticos Médicos Ultra-Diagnóstico em São Bernardo do Campo (SP) por 20 anos.

bella campos

Leia também

Que susto!

Bell Marques - Foto: Reprodução / Instagram

Bell Marques atualiza quadro de saúde após passar mal em maratona

Entenda!

Luva de Pedreiro - Reprodução/Instagram

Médico sobre Luva de Pedreiro: 'Permite identificar se existe alguma causa'

CUIDADOS ESSENCIAIS

Especialista reforça cuidados para saúde de Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução/Instagram

Especialista reforça cuidados para saúde de Bolsonaro: 'Evitar deterioração'

Maternidade!

Fernanda Gentil - Reprodução/Instagram

Especialista alerta após relato de Fernanda Gentil com filho: 'Não é um caso isolado'

Transformação!

Aila Menezes - Foto: Reprodução/Instagram

Ex-The Voice exibe mudanças no corpo 1 ano após bariátrica; veja antes e depois

Tratamento

Mara Pinheiro e o filho, Hércules - Foto: Reprodução / Instagram; @anajunqueira

Jornalista da Globo fala da queda de cabelo do filho em batalha contra o câncer

Últimas notícias

Bárbara PazBárbara Paz abre o jogo sobre procedimentos estéticos após acidente aos 17 anos
Deborah Secco destaca a importância de fazer limpeza facial e usar protetor solarDeborah Secco: 5 dicas e segredos de beleza da atriz
Leandra Leal fala sobre Os EnforcadosLeandra Leal enaltece parcerias no cinema: 'Muito importante'
Caio Blat e Maria RibeiroFilho de Caio Blat e Maria Ribeiro surge mais alto do que os pais em nova foto
Ana Hickmann estava no auge da carreira como modelo quando aceitou ingressar na TVAna Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'
Natalia BaldanNatalia Baldan transforma herança em missão no agro: 'Sou uma sucessora em desenvolvimento'
Mariana Rios, Camila Queiroz e Maíra CardiConfira quais famosas estão grávidas e celebram o Dia da Gestante em 2025
Viviane Araujo fala sobre doação de óvulosViviane Araujo fala sobre a doação de óvulo que recebeu para ter seu filho
Malu GalliMalu Galli celebra maturidade e conquistas: 'Sucesso é qualidade de vida'
Tico Sahyoun e Pedro ZannoniRackets in Paradise: Evento de tênis e beach tennis chega ao Brasil com estrelas do esporte
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade