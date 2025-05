Médica explica como funciona robô que fez Fernando Fernandes andar: 'Resultado'

Fernando Fernandes compartilhou um vídeo na última terça, 20, em que caminhava com a ajuda de um robô; apresentador estava sem andar há 14 anos

Fernando Fernandes (44) se tornou assunto na última terça-feira, 20, ao mostrar para seus fãs e seguidores que caminhou com a ajuda de um aparelho tecnológico. Ele sofreu um grave acidente de carro em 2009 e ficou paraplégico e, desde então, não caminhava.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica fisiatra Regina Fornari Chueire explica que o tratamento usado por Fernando Fernandes é um bom aliado para pessoas que sofreram lesões , assim como o apresentador. O método pode ajudar a prevenir possíveis complicações.

"O que ele está usando é uma terapia assistida por robô, considerado o que há de mais moderno para treino de marcha para pessoas incapacitadas, paraplégicas, com lesões medulares, normalmente por acidentes automobilísticos", afirma a especialista, que reforça a importância da campanha do maio amarelo, para a conscientização sobre os acidentes de trânsito.

"Quando se usa esse robô, mesmo em um paciente paraplégico há tantos anos, é importante para fazer o chamamos de marcha assistida. Dá um resultado funcional muito bom. Quando andamos, fortalecemos os ossos, músculos, melhora todo o metabolismo, previne osteoporose, parte urinária, gastrica e, principalmente, cardiovascular."

"Com esse robô, o paciente vai ter uma marcha muito boa e segura. Pode observar que ele tem alguns dispositivos de segurança. Ele fazendo esse treino irá fortalecer os membros, ossos, melhorar a aptidão cardiovascular e, o melhor equipamento que existe, é fabricado na Suíça e tem nos grandes centros e reabilitação", completa a especialista, que reforça a existência do tratamento no SUS.

QUEM É FERNANDO FERNANDES?

Nascido em São Paulo, Fernando Fernandes é apresentador e ex-atleta paralímpico brasileiro. Ele se tornou conhecido nacionalmente após participar do BBB 2 (Globo) e por ter se tornado tetracampeão mundial de paracanoagem após um acidente de carro em 2009. Influenciador digital, ele já comandou o reality No Limite (Globo) e atualmente está no Esporte Espetacular, também da emissora global.

