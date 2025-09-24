Médica explica cirurgia de emergência do filho Wesley Safadão e Mileide Mihaile: ‘Um tumor’

Mileide Mihaile e o cantor Wesley Safadão informaram que o filho, Yhudy, de 14 anos, passou por uma cirurgia de emergência para remover um tumor

A influenciadora digital Mileide Mihaile e o cantor Wesley Safadão informaram que o filho, Yhudy, de 14 anos, passou por uma cirurgia de emergência para remover um tumor ósseo no osso parietal do crânio. O menino foi diagnosticado após sentir dores de cabeça. Para entender sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Renata Castro.

Em um comunicado oficial, a assessoria de imprensa informou que a cirurgia aconteceu no dia 19 de setembro e a família aguarda o resultado da biópsia, mas tudo indica que era um tumor benigno e ele não precisará de tratamento complementar.

Leia o comunicado completo

“Informamos que, na sexta-feira (19), Yhudy, filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão, de 14 anos, foi submetido a uma cirurgia de emergência, realizada com êxito, em São Paulo, após a descoberta repentina de um tumor. O diagnóstico ocorreu a partir de queixas de dores de cabeça apresentadas nos últimos dias. Exames constataram um tumor ósseo no osso parietal do crânio, conhecido como granuloma eosinófilo (histiocitose de Langerhans). O resultado da biópsia está em andamento, mas até o momento, os indícios mostram que trata-se de um tumor benigno e que não haverá necessidade de tratamento complementar, como a quimioterapia. Yhudy recebeu alta hospitalar na última segunda-feira (22), e já se encontra em casa recebendo os cuidados necessários. As famílias agradecem a preocupação e o carinho que têm recebido neste momento delicado e reforça que Yhudy está bem. Pedimos respeito à privacidade para assegurar um ambiente tranquilo para sua recuperação. A prioridade, neste momento, é garantir que ele receba os cuidados necessários e todo o apoio para retomar gradualmente sua rotina“, informou o comunicado oficial.

O que diz a médica pediatra?

Segundo a Dra. Renata Castro, médica pediatra e neonatologista com graduação e residência médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, o granuloma eosinófilo é uma forma localizada da histiocitose de células de Langerhans.

“Quando atinge o crânio, pode causar dor de cabeça persistente ou inchaço local, sinais que levam à investigação com exames de imagem. Apesar do impacto emocional do diagnóstico, trata-se de um tumor benigno, com menor risco de metástase como os cânceres comuns”, explica.

Quais os cuidados após a cirurgia?

A pediatra reforça que o tratamento depende muito de onde o granuloma eosinofílico está localizado no corpo e se ele está causando algum sintoma. Quando necessária cirurgia, a grande maioria se recupera rapidamente e o prognóstico é bastante favorável.

“Na maioria dos casos, a cirurgia é suficiente para a resolução completa do quadro, sem necessidade de quimioterapia ou radioterapia. A recuperação costuma ser rápida e o prognóstico é bastante favorável. Com acompanhamento médico e apoio da família, a tendência é que a criança retome sua rotina de forma plena”, finaliza ao analisar casos como do filho do cantor Wesley Safadão.

