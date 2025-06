Médica explica cinco cuidados para evitar doença de Xuxa

Em entrevista à CARAS, a Dra. Márcia San Juan lista cinco cuidados para evitar uma doença que Xuxa e outras famosas desenvolveram

Xuxa (62) revelou em 2025 sofrer de uma doença que afeta diversas famosas: alopecia androgenética. Popularmente conhecida como calvície, a condição é marcada por falhas visíveis no couro cabeludo e quedas de cabelo. A Dra. Márcia San Juan conversou com a CARAS Brasil sobre o assunto e deu cinco dicas para evitar desenvolvê-la.

Quais são os sintomas?

Antes das dicas, a tricologista formada pela UNICAMP explicou quais são os sintomas mais comuns da doença. Entre elas, estão: a queda de cabelo acentuada, sendo possível observá-la quando se lava ou se penteia. Ao acordar, um sinal de alerta são os fios que ficam no travesseiro ou, ao andar pela casa, se observa alguns pelo chão. É comum ocorrer um afinamento deles, principalmente próximo às têmporas, no centro ou topo da cabeça. Outro detalhe característico é a coceira e sensibilidade no couro, além de falhas circulares.

Cuidados para evitar

A Dra. Márcia lista abaixo cinco dicas que ajudam a cuidar melhor do couro cabeludo e evitar a alopecia.

1. Higienizar corretamente o couro cabeludo: "Use um shampoo adequado ao seu tipo de couro cabeludo (oleoso, seco, sensível). Lavar com frequência correta (3 a 5x por semana) ajuda a evitar acúmulo de oleosidade e resíduos";

2. Evitar trações e agressões mecânicas: "Coques apertados, tranças, extensões mal aplicadas e uso excessivo de chapinha ou secador prejudicam o folículo";

3. Alimentar-se de forma inteligente: "Inclua fontes de proteína magra, ferro, zinco e vitaminas do complexo B. A saúde dos fios começa no prato";

4. Gerenciar o estresse com consciência: "Técnicas como meditação, atividade física e sono de qualidade ajudam a reduzir picos hormonais que impactam negativamente os cabelos";

5. Consultar um especialista regularmente: "Ao menor sinal de perda dos fios, um tricologista experiente pode identificar sinais precoces de alopecia antes que ela se torne visível, e indicar o melhor plano de tratamento preventivo".

