Médica explica caso de bebês prematuros, como o da filha de Lexa: 'Risco elevadíssimo'

Especialista explica por que em casos como o da filha de Lexa, o falecimento é quase inevitável

Internada há 17 dias no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, com diagnóstico de pré-eclâmpsia, Lexa (29) anunciou que sua filha, Sophia, morreu três dias após um parto prematuro. A menina nasceu no dia 2 de fevereiro em uma tentativa de preservar sua saúde e a da mãe.

Para entender por que bebês prematuros nas mesmas condições que a filha da cantora podem morrer após o nascimento, a CARAS Brasil conversa com a médica obstetra Dra. Monique Novacek, da Clínica Mantelli.

"Claro que a gente não sabe detalhes disso. Quanto pesou, quanto não pesou, quais foram as semanas exatas. Mas pensando num sexto mês de gestação de 24 a 26 semanas [no contexto geral], são bebês prematuros extremos. Então nessa fase os órgãos ainda não estão totalmente formados são imaturos especialmente os pulmões. Então eles podem não estar prontos para funcionar adequadamente aqui fora do útero", explica.

"Tem um risco também elevadíssimo de complicações como hemorragia cerebral, infecções generalizadas e dificuldade para manter a temperatura corporal do bebê sendo difícil também a sua nutrição. A gente não sabe qual foi o peso desse bebê também. Provavelmente devido a pré-eclâmpsia ele poderia estar com um peso menor do que o esperado para aquele tempo de gestação. Então são alguns detalhes que a gente não vai saber. Mas tudo isso que eu mencionei acabam sendo as razões também desse falecimento. Mesmo com o suporte da UTI natal as chances de sobrevivência são reduzidas", afirma.

A cantora esperava a primeira filha, fruto do casamento com o ator Ricardo Vianna (32). Devido ao quadro de pré-eclâmpsia, ela cancelou participação no Carnaval e foi internada para tratar a doença. O corpo da bebê foi sepultado sem alarde, como forma de respeito aos familiares de luto.

VEJA PUBLICAÇÃO DE LEXA: