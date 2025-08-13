CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médica explica benefícios além da estética em cirurgia de Amanda Djehdian para lipedema
Bem-estar e Saúde / Entenda!

Médica explica benefícios além da estética em cirurgia de Amanda Djehdian para lipedema

Após um diagnóstico de lipedema, médica explica recuperação e os benefícios além da estética de cirurgia realizada pela ex-BBB Amanda Djehdian

Dra. Heloise Manfrim e Gabriela Cunha
por Dra. Heloise Manfrim e Gabriela Cunha

Publicado em 13/08/2025, às 14h40

Amanda Djehdian - Reprodução/Instagram
Amanda Djehdian - Reprodução/Instagram

Em 2023, a influenciadora Amanda Djehdian, ex-participante do BBB 15, passou por uma cirurgia que retirou 3,5 litros de gordura das pernas. O procedimento foi necessário após o diagnóstico de lipedema, doença crônica que provoca acúmulo de gordura nos membros inferiores, causando dor, inchaço e alterações no contorno corporal.

Para explicar o processo e os cuidados após a operação, a CARAS Brasil conversou com a cirurgiã plástica Heloise Manfrim, especialista no tratamento da doença.

Recuperação exige cuidados específicos

Segundo a médica, a recuperação da cirurgia para lipedema é diferente da lipoaspiração comum: "Apesar de ser uma lipoaspiração, a cirurgia para lipedema é completamente diferente do ponto de vista técnico. A recuperação também é distinta, exigindo cuidados mais específicos, principalmente relacionados às incisões, que na maioria das vezes permanecem abertas", explicou.

O processo também pode ser mais longo e intenso: "O edema que acomete os membros inferiores após a lipoaspiração costuma ser maior devido à quantidade de infiltração utilizada e às características anatômicas da região. Por isso, o pós-operatório tende a ser mais demorado e arrastado", afirmou.

Além disso, a médica alerta que o início da recuperação pode surpreender alguns pacientes: "É importante que os pacientes saibam que esse é um pós-operatório mais "sujo", pois a solução infiltrada costuma sair pelas incisões nos primeiros dias. Essa informação precisa estar clara para que não se assustem com o processo", disse.

Benefícios vão além da estética

No caso de Amanda, a melhora foi percebida logo nos primeiros dias: "A melhora imediata da dor e da sensação de edema após a cirurgia é real. Já existem diversos estudos que comprovam esse efeito. Inclusive, temos um trabalho desenvolvido aqui no próprio CERLIP que demonstra a melhora dos sintomas e, consequentemente, da qualidade de vida das pacientes", revelou a cirurgiã.

Leia também: Médica explica condição que levou Amanda Djehdian à cirurgia: 'É crônica'

O impacto também é visível no contorno corporal: "Além disso, os resultados estéticos também são muito significativos — especialmente aqui no Brasil, onde os cirurgiões se preocupam com o contorno das pernas. Isso ainda é questionável em outros países, mas aqui há uma valorização maior da estética", disse.

Para a especialista, o objetivo é aliar funcionalidade e autoestima: "Toda cirurgia visa, obviamente, melhorar a parte funcional, mas também busca trazer um resultado estético mais harmônico. O objetivo é dar contorno às pernas, para que elas não fiquem apenas magras, mas com um aspecto bonito. Isso contribui diretamente para a autoestima das pacientes", afirmou.

A mudança, segundo ela, vai muito além da aparência: "Elas passam a se sentir melhor, a qualidade de vida aumenta, voltam a usar shorts — algo que muitas evitavam por vergonha ou insegurança — e retomam a vida social. Voltam a se relacionar, frequentar praias, piscinas e eventos com amigas. É uma mudança muito relatada por quem convive com o lipedema", concluiu.

Dra. Heloise Manfrim (CRM: 35938) é cirurgiã plástica membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica (BAPS) e da Associação Brasileira de Lipedema (ABL). Graduada em Medicina pela Universidade de Marília (Unimar) com título de especialista em Cirurgia Plástica pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é embaixadora da Cirurgia Plástica Funcional. Autora dos livros “O Norte” e “Lipedema: uma abordagem além da superfície”, também é CEO da Clínica Dall’Ago & Manfrim, em Maringá (PR), e fundadora e CEO do CELIP (Centro Especializado em Tratamento de Lipedema). @plasticaetal

