Médica detalha cuidados indispensáveis após diagnóstico de Bolsonaro: 'Exige disciplina'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (70) passou por uma endoscopia após relatar episódios frequentes de soluços e vômitos. O exame apontou um quadro de esofagite intensa com inflamações e erosões na mucosa do esôfago, além de gastrite moderada. A orientação médica inclui uso intensivo de medicamentos, dieta controlada, repouso domiciliar e até restrições na fala.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Brasil, a gastroenterologista e hepatologista Dra. Patrícia Almeida detalhou os cuidados fundamentais para um caso como o do ex-presidente e explicou por que a adesão ao tratamento precisa ser rigorosa.

Tratamento exige mais que remédios

Segundo a especialista, o ponto de partida do tratamento é o controle da acidez estomacal, já que o excesso de ácido pode agravar as lesões no esôfago e no estômago.

“O tratamento da esofagite e da gastrite começa com o controle da acidez do estômago, geralmente com medicamentos que bloqueiam a secreção ácida, como omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, dexlansoprazol e a vonoprazona. Esses medicamentos ajudam a reduzir a produção de ácido e a permitir a cicatrização da mucosa”, explica a médica.

Nos casos mais graves, como o de Bolsonaro, outras recomendações se tornam necessárias, de acordo com a especialista:

Evitar falas longas , especialmente em momentos de dor ou náusea, para não aumentar a pressão abdominal;

, especialmente em momentos de dor ou náusea, para não aumentar a pressão abdominal; Dieta leve e disciplinada , com exclusão de alimentos irritantes;

, com exclusão de alimentos irritantes; Repouso rigoroso , especialmente nos períodos críticos;

, especialmente nos períodos críticos; Ajustes no estilo de vida, como fracionar as refeições e elevar a cabeceira da cama.

“Além disso, é comum orientar a elevação da cabeceira da cama, evitar refeições próximas da hora de dormir e fracionar as refeições em pequenas quantidades ao longo do dia. O objetivo é reduzir o refluxo e permitir que o sistema digestivo funcione com menos agressão”, acrescenta.

O que evitar no prato e na rotina?

Dra. Patrícia também alertou sobre os alimentos e comportamentos que devem ser eliminados ou ajustados durante o tratamento. O foco, segundo ela, é proteger a mucosa e impedir que o quadro inflamatório se agrave.

“Sim, a alimentação e os hábitos do dia a dia têm um papel central no tratamento. Quando o esôfago está machucado e o estômago inflamado, o foco deve ser aliviar o sistema digestivo e evitar qualquer estímulo adicional”, ressalta.

Alimentos que devem ser evitados:

Café, chá preto, chimarrão ou mate

Bebidas alcoólicas e gaseificadas

Chocolate em excesso

Frituras e comidas gordurosas, como feijoada

Embutidos e ultraprocessados

Temperos fortes e condimentos industrializados

Comportamentos que prejudicam a recuperação:

Comer rápido ou em grandes quantidades

Deitar logo após comer

Dormir com a cabeça nivelada (sem elevação)

Usar roupas apertadas na região do abdômen

Fazer esforço físico ou falar demais após as refeições

Fumar

“Essas mudanças, combinadas com o tratamento medicamentoso, costumam proporcionar alívio significativo dos sintomas e recuperação completa da mucosa. Com disciplina e acompanhamento médico, a esofagite tem solução”, afirma a médica.

